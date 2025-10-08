Dois feridos graves e 13 ligeiros resultaram de um incêndio que atingiu esta quarta-feira num prédio de quatro andares em Vila Nova, freguesia de Folhadela, em Vila Real, segundo fonte dos bombeiros da Cruz Verde.

Ricardo Costa, segundo comandante daquela corporação, disse à agência Lusa que, deste fogo, resultaram dois feridos graves, que residiam no apartamento onde terá começado o incêndio, e ainda 13 feridos ligeiros.

Entre os feridos ligeiros estão quatro bombeiros, que, por precaução, foram transportados para o hospital de Vila Real.

Todos os feridos foram avaliados no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e, depois, transportados para a unidade hospitalar.

Ricardo Costa disse que todo prédio de quatro andares foi evacuado por causa do fumo que se espalhou pelo edifício.

“Neste momento está-se a proceder à ventilação completa do edifício e, depois, o Serviço Municipal da Proteção Civil vai verificar as condições de habitabilidade”, disse o segundo comandante, que falava pelas 22h15.

Os bombeiros, explicou, fizeram o combate ao fogo, retiraram as vítimas que estavam dentro do apartamento onde terá começado o incêndio e ajudaram outros moradores que não conseguiam sair do prédio por causa do fumo.

O alerta foi dado às 20h13 e para o local foram mobilizados 28 operacionais e 10 viaturas, entre bombeiros, equipas do INEM, polícia e Serviços Municipais de Proteção Civil.