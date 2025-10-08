Governo moçambicano acompanha rapto de empresário português em Maputo

O Governo moçambicano diz ter sido informado do rapto de um empresário português em Maputo, aguardando pela atuação das forças de segurança, mas sublinha os progressos para controlar este tipo de crime no país.

“O Governo foi informado, mas não há detalhes ainda (…), até porque as forças estão efetivamente empenhadas na clarificação das circunstâncias em que ocorreu“, disse o porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, após a reunião semanal daquele órgão, na terça-feira, em Maputo.

“É lamentável que os nossos concidadãos tenham ou corram riscos”, admitiu o porta-voz, sublinhando: “Para quem tem as estatísticas dos últimos tempos, há um esforço grande que tem estado a ser feito, quer para o esclarecimento, quer para o resgate, quer também para a redução de casos de rapto a cidadãos nacionais e estrangeiros”.

Numa nota verbal enviada às missões diplomáticas e organizações internacionais no país, a Embaixada da Ordem Soberana Militar de Malta em Moçambique confirmou que o cidadão português, de 69 anos, raptado à porta do seu estabelecimento comercial, na terça-feira, na baixa de Maputo, é casado com a Encarregada de Negócios daquela representação, aguardando pelo desfecho deste caso.

A polícia moçambicana disse na terça-feira que foram “despachadas equipas multissetoriais” na cidade de Maputo e arredores para localizar o empresário, que também tem a nacionalidade moçambicana.

“Imediatamente foram despachadas equipas multissetoriais, equipas essas que se encontram desdobradas ao nível das artérias da nossa cidade e não só, visando o esclarecimento do caso (…) que vai passar necessariamente [pela] neutralização dos autores deste rapto, mas também na localização da vítima”, disse Daniel Macuácua, chefe do departamento de relações públicas da Polícia da República de Moçambique (PRM), na cidade de Maputo.

O caso ocorreu por volta das 06h15 (menos uma hora em Lisboa), ao longo da avenida Zedequias Manganhela, na baixa da cidade de Maputo.

Um grupo de quatro pessoas, ainda não identificadas, que seguia numa viatura branca e sem chapa de matrícula, intercetou a vítima, “quando acabava de estacionar a sua viatura” para entrar no estabelecimento comercial, avançou a polícia.

Um vídeo que circula nas redes sociais, captado por câmaras de videovigilância no local, mostram a vítima a estacionar o carro e a abrir a porta do estabelecimento, quando aparecem três homens na sua direção. O luso-moçambicano tenta fugir, mas tropeça e cai e de seguida é carregado à força até uma viatura que estava nas proximidades.