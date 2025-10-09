O cabeça de lista do Chega à Câmara de Bragança, Fernando Afonso, disse, esta quinta-feira, que vai conseguir ser a terceira força política mais votada, nas eleições de domingo, e que ainda vai conseguir eleger um vereador.
“De forma serena eu vou conseguir uma vereação, ou seja, nestas eleições autárquicas, na área do concelho de Bragança, o Chega ser a terceira força política mais votada já será para mim uma vitória”, afirmou, acrescentando que, quanto à percentagem de votos, acredita que ultrapassará a de 2021, que foi de 5,89%.
Fernando Afonso vai mais longe e admite que o melhor resultado para o partido seria eleger dois vereadores. “Será difícil, mas não impossível”, vincou.
O candidato do Chega, que tem raízes familiares no nordeste transmontano, mas vive em Gaia, disse à Lusa acreditar que fará parte da “mudança deste paradigma que tem vingado nos últimos 30 ou 40 anos em Bragança, que é o domínio de dois partidos [PSD e PS]”.
O executivo municipal de Bragança é composto por cinco elementos do PSD e dois do PS. Há 28 anos que os sociais-democratas lideram a câmara.
Nas eleições de domingo, há seis candidatos na corrida, Paulo Xavier (PSD e atual presidente), Isabel Ferreira (PS), Fernando Afonso (Chega), Nuno Fernandes (IL), António Morais (CDU) e Manuel Vitorino (Movimento Independente Somos Bragança).