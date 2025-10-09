O unicórnio português Sword Health promoveu uma venda privada de ações detidas pelos seus trabalhadores que lhes garantiu um encaixe de 54 milhões de dólares (ao câmbio atual cerca de 46,5 milhões de euros), anunciou a empresa.

Em comunicado, a Sword Health indica que foram 205 atuais e antigos colaboradores portugueses da empresa que venderam as suas ações nesta iniciativa, que é a segunda vez que acontece. Houve ainda trabalhadores nos Estados Unidos a venderem ações. A empresa não esconde o objetivo de promover estas vendas anualmente.

A primeira venda privada de ações detidas pelos trabalhadores tinha sido realizada em junho do ano passado, a qual tinha permitido um encaixe de 55 milhões de dólares (o que na altura representava cerca de 51 milhões de euros) a trabalhadores portugueses. Nessa altura, a venda privada de ações atingiu, no entanto, 100 milhões de dólares, considerando o que foi vendido também pelos colaboradores nos Estados Unidos.

Agora volta a permitir este rendimento adicional aos trabalhadores. É referido, em comunicado, o valor do encaixe, mas não o número de ações. Ao que o Observador apurou, da ronda deste ano, 40 milhões de dólares foram conseguidos pelos 205 portugueses que participaram, tendo havido 82 pessoas nos Estados Unidos a vender também as ações, estabelecendo, assim, o valor total nos 54 milhões de dólares.

No conjunto das várias vendas privadas de ações (a deste ano, de 2024 e em anos anteriores que tiveram menor escala) a empresa já permitiu um encaixe total de 200 milhões de dólares.

Citado nesse comunicado, o CEO da startup nacional, Vírgilio Bento, indica que “desde o primeiro dia da Sword que tivemos como objetivo reconhecer todo o talento dos nossos colaboradores e o valor que criaram de forma direta, através de geração de liquidez que lhes permitisse criar um nível de riqueza geracional. Percebemos desde cedo que isto era importante também como forma de criar um ciclo virtuoso de geração de riqueza em Portugal. Foi essa a razão pela qual decidimos criar esses eventos anuais de venda de ações da Sword, por forma a permitir à nossa equipa ter acesso à liquidez, e esperamos que isto se torne mais comum em Portugal, com outras empresas que possam atingir o mesmo nível de sucesso da Sword no futuro”.

A Sword Health alcançou o estatuto de unicórnio, ou seja, com uma avaliação de mais de mil milhões de dólares, em novembro de 2021.