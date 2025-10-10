O incêndio florestal que deflagrou na manhã desta sexta-feira em Seixo da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital foi dominado ao início da tarde, afirmou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra indicou à agência Lusa que “o fogo está dominado” desde às 12h57.

O incêndio estava a ser combatido por 225 operacionais, 57 meios terrestres e sete aéreos, por volta das 13h20, altura em que não havia registo de feridos.

A ocorrência teve início às 8h46 de esta sexta-feira e, segundo a mesma fonte, o combate às chamas prossegue “de forma favorável”. Cerca de duas horas depois do primeiro alerta, a ocorrência contava com a atuação de 190 operacionais, apoiados por 45 meios terrestres e nove aéreos, segundo a página da Proteção Civil.