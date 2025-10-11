Morreu este sábado, 11 de outubro, Ian Watkins, o vocalista dos Lostprophets, num ataque na prisão, avança a BBC. O cantor cumpria uma sentença de 35 anos na penitenciária de Wakefield, no Reino Unido, por abuso sexual de menores, incluindo a tentativa de violação de um bebé.

De acordo com o The Mirror, a polícia foi chamada ao estabelecimento prisional na manhã deste sábado para atender a uma ocorrência que envolvia um ataque a um prisioneiro. Ian Watkins terá sido atacado com uma faca por outro recluso e foi declarado morto no local. De acordo com a polícia de West Yorkshire, dois homens, de 25 e 43 anos, foram presos suspeitos do homicídio. Em 2023, o cantor já havia sido alvo de um ataque à faca perpetrado por três outros presos, mas foi salvo por agentes prisionais.

Watkins foi condenado em 2013 a 29 anos de prisão com um adicional de seis anos em liberdade condicional, enquanto as duas mães das crianças que abusou receberam uma pena de 14 e 17 anos. O vocalista dos Lostprophets admitiu a tentativa de violação e a agressão sexual de uma criança de 13 anos, mas declarou-se inocente no caso de violação. O cantor também assumiu-se culpado nas acusações de conspiração para violação de uma criança, agressão sexual envolvendo crianças, posse de imagens indecentes de crianças e pornografia com animais.

Os Lostprophets lançaram-se em 1997 e fizeram sucesso ao longo dos anos 2000 com canções como Last Train Home, com milhares de discos vendidos ao redor do mundo. A banda galesa gravou cinco álbuns de estúdio, incluindo um que chegou a ser o mais vendido no Reino Unido, com dois singles alcançado a lista das 10 canções mais ouvidas.