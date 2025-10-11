Cinco pessoas foram resgatadas pela Marinha e pela Força Aérea esta sexta-feira devido a um ataque de orcas que afundou um veleiro.

Em comunicado, a Marinha detalha que entre os cinco tripulantes, encontravam-se “uma cidadã de nacionalidade portuguesa e um cidadão e três crianças de nacionalidade francesa”. O alerta foi dado via rádio para o Centro de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa. Já a Força Aérea confirma que as cinco pessoas resgatadas são uma família — um casal e três filhos.

O veleiro TI’FARE navegava a 90 quilómetros a sudoeste de Peniche quando se deu o ataque de orcas, “do qual resultou uma entrada de água a bordo que levou ao consequente afundamento do veleiro”.

“Para o local, foram de imediato ativados vários meios do dispositivo de Busca e Salvamento Marítimo para dar uma resposta rápida e eficaz. Estiveram empenhados no resgate a fragata D. Francisco de Almeida, a embarcação de pesca SILMAR, uma estação Salva-Vidas da Capitania do Porto de Peniche e o helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa”, indica a Marinha.

A embarcação de pesca chegou mais cedo e ajudou a recolher os cinco náufragos, que tiveram que se colocar numa balsa salva-vidas.

“Posteriormente, o helicóptero EH-101 efetuou o transporte dos socorridos para a Base Aérea Nº6, do Montijo, onde foi prestada assistência médica pelo INEM. Mais tarde, foram todos transportados para uma unidade hospitalar”, conclui a Marinha em comunicado.

(Atualizado às 15h53 com a informação de que os cinco tripulantes do veleiro são uma família)