Não é uma surpresa para ninguém, mas os números ajudam a perceber a realidade. A disparidade de salários no contexto da Primeira Liga é cada vez maior e, atualmente, o Benfica paga 12 vezes mais do que o Alverca, sendo que os encarnados são o clube português com a maior folha salarial e os ribatejanos estão no último lugar da lista.

De acordo com um estudo da Sportingpedia, o Benfica gasta anualmente 42,5 milhões de euros em salários — quase 20% do total de toda a Primeira Liga, que chega aos 214 milhões. Seguem-se o Sporting (32 milhões) e o FC Porto (31 milhões), as únicas equipas que ultrapassam os 30 milhões em salários da equipa principal, e só depois o Sp. Braga, que já paga cerca de 17 milhões de euros anuais. O trambolhão dos minhotos para o clube seguinte é autoexplicativo: o Rio Ave é a quinta equipa com salários mais altos em Portugal e não chega aos 10 milhões por ano.

Do outro lado da barricada está então o Alverca, o clube da Primeira Liga que gasta menos em salários, com 3,37 milhões por ano — as tais 12 vezes menos do que o Benfica. O Tondela ocupa o penúltimo lugar, também abaixo dos quatro milhões, e AVS, Gil Vicente e Estrela da Amadora estão todos na casa dos cinco milhões.

Ainda assim, e tal como é possível estabelecer o óbvio mundo de distância entre os três grandes e os restantes clubes do Campeonato, também é fácil entender a disparidade entre a Primeira Liga e as principais ligas europeias. Por exemplo, os 42,5 milhões de euros anuais do Benfica são inferiores à folha salarial do Brentford, o clube que menos gasta em salários na Premier League. Em números globais, Portugal é o sexto país europeu no que diz respeito a salários de jogadores de futebol, atrás de Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, mas ligeiramente à frente dos Países Baixos.