A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, começou esta segunda-feira na Albânia a sua visita anual aos Balcãs Ocidentais, prometendo “apoio em cada passo do caminho” na adesão à União Europeia (UE).

“Estou satisfeita por iniciar a minha visita anual aos Balcãs Ocidentais em Tirana. A Albânia está no caminho certo para a adesão à UE, com uma aceleração recorde nos últimos três anos”, escreveu a líder do executivo comunitário numa publicação na rede social X.

“Estamos prontos para apoiá-los em cada passo do caminho”, adiantou Ursula von der Leyen.

Desde 2021 que a presidente da Comissão Europeia realiza visitas anuais aos países dos Balcãs Ocidentais — como Albânia, Sérvia, Montenegro, Macedónia do Norte, Bósnia-Herzegovina e Kosovo — , que aguardam há anos pela adesão à União Europeia e veem com frustração o avanço rápido da candidatura da Ucrânia e da Moldova.

Apesar de continuarem a reformar áreas como o Estado de direito, combate à corrupção e alinhamento com a política externa europeia, estes países sentem-se injustiçados ao entender que o seu esforço é reconhecido com lentidão e excessivas exigências.

Esta perceção de porta entreaberta alimenta o ceticismo pró-UE e fortalece, em alguns casos, a influência russa e chinesa na região, num momento em que Bruxelas tenta reanimar o processo de alargamento com promessas de integração gradual.

A presidente da Comissão Europeia está esta segunda-feira na Albânia e no Montenegro, e desloca-se na terça-feira à Bósnia-Herzegovina e na quarta-feira à Sérvia, Kosovo e Macedónia do Norte.