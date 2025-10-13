A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, começou esta segunda-feira na Albânia a sua visita anual aos Balcãs Ocidentais, prometendo “apoio em cada passo do caminho” na adesão à União Europeia (UE).

“Estou satisfeita por iniciar a minha visita anual aos Balcãs Ocidentais em Tirana. A Albânia está no caminho certo para a adesão à UE, com uma aceleração recorde nos últimos três anos”, escreveu a líder do executivo comunitário numa publicação na rede social X.

Glad to begin my annual tour of the Western Balkans in Tirana. Albania is on the right track towards the EU. With record-speed acceleration in the past three years. We are ready to support you every step of the way. pic.twitter.com/tLX6Ndh369 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2025

“Estamos prontos para apoiá-los em cada passo do caminho”, adiantou Ursula von der Leyen.

Desde 2021 que a presidente da Comissão Europeia realiza visitas anuais aos países dos Balcãs Ocidentais — como Albânia, Sérvia, Montenegro, Macedónia do Norte, Bósnia-Herzegovina e Kosovo — , que aguardam há anos pela adesão à União Europeia e veem com frustração o avanço rápido da candidatura da Ucrânia e da Moldova.

Apesar de continuarem a reformar áreas como o Estado de direito, combate à corrupção e alinhamento com a política externa europeia, estes países sentem-se injustiçados ao entender que o seu esforço é reconhecido com lentidão e excessivas exigências.

Esta perceção de porta entreaberta alimenta o ceticismo pró-UE e fortalece, em alguns casos, a influência russa e chinesa na região, num momento em que Bruxelas tenta reanimar o processo de alargamento com promessas de integração gradual.

A presidente da Comissão Europeia está esta segunda-feira na Albânia e no Montenegro, e desloca-se na terça-feira à Bósnia-Herzegovina e na quarta-feira à Sérvia, Kosovo e Macedónia do Norte.