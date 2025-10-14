A CDU vai esperar pelos resultados da Assembleia de apuramento geral da eleição autárquica para decidir se pede a recontagem dos votos da corrida à Câmara de Lisboa. No domingo, a lista encabeçada por João Ferreira ficou 11 votos atrás do Chega e, dessa forma, perdeu para esse partido o segundo assento que tinha no executivo municipal.

A assembleia em causa — que está a decorrer esta terça-feira e pode vir a demorar mais do que um dia — é um momento previsto após qualquer eleição, no qual se apreciam protestos à forma como decorreu a votação e se verificam (e se podem contestar) votos nulos. A CDU de Lisboa avançou, em comunicado enviado ao Observador, que nesta assembleia vão ser contabilizados 60 votos da freguesia de São Domingos de Benfica “que não chegaram a ser contados”.

Por sua vez, fonte oficial da Comissão Nacional de Eleições explica ao Observador a razão para não terem sido contados alguns votos nesta freguesia. Nos boletins de voto de eleitores que votaram antecipadamente foi detetada a ausência do quadrado de voto numa das candidaturas à Assembleia de Freguesia de São Domingos de Benfica. A CNE afirma que foi dada indicação para remeter os envelopes com os votos para a Assembleia de apuramento geral afim de serem aí verificados.

Ainda que o problema tenha ocorrido apenas nos boletins de voto para eleição da freguesia, os boletins da eleição dos três órgãos (Câmara, Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia) serão pela primeira vez contados durante o apuramento geral. Fonte oficial da CNE diz ainda ao Observador que não consegue precisar se todos os 60 votos mencionados pela CDU ficaram por contar por este motivo.

Os comunistas admitem que no fim deste processo “pode haver alteração de resultados”. Acrescentam também que é nessa altura que “pode haver pedidos de recontagem”, mas apenas se houver elementos que o justifiquem. “As recontagens não são feitas a pedido, tem de haver algum fundamento. A proximidade dos resultados, por si só, não é suficiente”, defendem em comunicado. Os resultados da eleição para a Câmara de Lisboa em São Domingos de Benfica avançados na noite eleitoral, mostravam a CDU (1.640) em terceiro lugar com mais 433 votos do que o Chega (1.207).

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