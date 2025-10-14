A Fendi anunciou esta terça-feira, 14 de outubro, o nome de Maria Grazia Chiuri como nova diretora criativa. A designer, que deixou a Dior em maio ao fim de nove anos, deve apresentar a sua primeira coleção, outono/inverno 2026/2027, na Semana da Moda de Milão em fevereiro. Maria Grazia Chiuri vai assumir o cargo de Chief Creative Officer, que tem ainda responsabilidades executivas e estratégicas em toda a empresa, para além das decisões criativas. É também um regresso, já que Chiuri, que é romana assim como a marca, trabalhou na Fendi entre 1989 e 1999 como designer de acessórios.

“Maria Grazia Chiuri é um dos maiores talentos criativos da moda atual, e estou muito feliz por ter escolhido voltar à Fendi para continuar a expressar a sua criatividade dentro do grupo LVMH, após partilhar a sua visão ousada da moda. Cercada pelas equipas da Fendi e numa cidade que lhe é querida, estou convencido de que Maria Grazia contribuirá para a renovação artística e o sucesso futuro da maison, ao mesmo tempo em que perpetuará a sua herança única”, disse Bernard Arnault, presidente e CEO do Grupo LVMH, que também detém a Dior. “O papel de um diretor criativo não é mais simplesmente criar roupas bonitas, mas sim curar uma cultura e ser um espelho do mundo em que vivemos. Seu talento e visão serão fundamentais para fortalecer a herança da Fendi, moldar os futuros talentos da casa e aprofundar nosso compromisso com o artesanato italiano”, acrescentou o presidente e CEO da Fendi, Ramon Ros.

“Regresso à Fendi com honra e alegria, tendo tido o privilégio de iniciar a minha carreira sob a orientação das fundadoras da maison, as cinco irmãs”, assinala Chiuri. “A Fendi sempre foi uma mina de talentos e um ponto de partida para muitos criativos da indústria, graças à extraordinária capacidade dessas cinco mulheres de fomentar e nutrir gerações de visão e talento. Sou grata ao Sr. Arnault por me confiar a tarefa de ajudar a escrever um novo capítulo na história desta extraordinária empresa fundada por mulheres.”

Chiuri foi a primeira mulher a assumir a direção criativa na Dior e foi responsável por uma perspetiva mais feminista dentro da maison francesa — como exemplo mais icónico está a T-shirt “We should all be feminists”, que marcou a estreia da designer em 2016. Em abril (ainda antes da saída de Chiuri ser confirmada), Jonathan Anderson foi anunciado como o diretor criativo da Dior homme — o designer irlandês acabaria por assumir também as coleções femininas.

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