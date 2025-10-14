Um grupo de cidadãos da sociedade civil angolana está a organizar uma “vigília pela libertação dos presos políticos”, prevista para sexta-feira, na província de Luanda, disse à Lusa fonte ligada à organização.

Numa carta entregue, segunda-feira, ao Governo da Província de Luanda, os subscritores do documento informam que a vigília será realizada no Jardim São Domingos, defronte à paróquia Nossa Senhora de Fátima, para exigir “a libertação imediata de todos os presos políticos e o fim das prisões a quem reclama por uma vida digna para todos os angolanos”.

Em declarações à Lusa, Laura Macedo, uma das subscritoras da carta, referiu que a vigília incide sobre a detenção de vários ativistas em Luanda e Malanje, com destaque para Osvaldo Caholo e Serrote de Oliveira “general Nila”, detidos em Luanda, e Kiluanje Lourenço (Jesse), em Malanje.

A vigília “pacífica e ordeira” sob o lema “Vozes Livres, Presos Políticos Livres” visa “exigir a libertação de todos os presos políticos em Angola”.

“As autoridades angolanas mantêm, em diferentes cadeias do país, mais de 10 cidadãos acusados de crimes diversos: rebelião, terrorismo, instigação pública ao crime, associação criminosa, entre outros, quando estes apenas exerciam seus direitos constitucionais”, refere-se na convocatória.