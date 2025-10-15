A campeã mundial em título, Argentina, já qualificada para a edição de 2026, goleou na terça-feira Porto Rico por 6-0, num particular realizado em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

Na casa do Inter Miami, clube do capitão Lionel Messi, o jogo foi de sentido único, com Alexis Mac Allister, aos 14 e 36 minutos, Gonzalo Montiel, aos 23, Steven Echevarria, aos 64, na própria baliza, e o suplente Lautaro Martínez, aos 79 e 84, a apontaram os tentos dos sul-americanos.

Messi, que cumpriu o 195.º jogo pela principal seleção argentina, não conseguiu aumentar o seu pecúlio de golos (114), mas esteve envolvido em cinco — só falhou o autogolo — e fez as assistências para dois, passando a contar 61.

Destaque ainda para quatro estreias absolutas na formação “albi-celeste”, de José Manuel Flaco Lopez, que foi titular, e Aníbal Moreno, ambos do Palmeiras, Lautaro Rivero (River Plate) e o guarda-redes Facundo Cambeses (Racing Club).

O central Otamendi, capitão do Benfica, foi titular, mas saiu ao intervalo.

O próximo jogo da Argentina poderá ser a Finalíssima, entre o campeão sul-americano e o europeu, a Espanha, em março de 2026, num embate ainda não confirmado oficialmente.