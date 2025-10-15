O Governo espanhol adjudicou os estudos de viabilidade e informativo da ligação ferroviária na Galiza, entre O Porriño e a fronteira portuguesa, parte da linha de alta velocidade entre o Porto e Vigo.
De acordo com um comunicado oficial publicado na terça-feira, em causa está “um contrato de serviços para realizar os estudos do troço do Eixo Atlântico O Porriño — Fronteira Portuguesa, na província de Pontevedra”, na Galiza.
“O objetivo do contrato é definir o traçado entre o troço que se está a analisar no estudo informativo da saída sul de Vigo, atualmente em redação, e a infraestrutura que as administrações portuguesas estão a definir a sul do rio Minho”, pode ler-se no comunicado do Ministério dos Transportes e Mobilidade Sustentável espanhol.
Será realizado um estudo de viabilidade, “que incluirá uma análise preliminar de alternativas, um estudo de procura e uma análise custo-benefício desde a perspetiva socioeconómica, para apoiar a tomada de decisões” e ainda um estudo informativo, “incorporando a análise das diferentes alternativas de traçado com o nível de detalhe necessário para a sua submissão a consulta pública, avaliação de impacto ambiental e a sua aprovação”.
O contrato, de 835 mil euros, “inclui a prestação de serviços de engenharia (consultoria e assistência) para a realização dos mencionados trâmites de consulta pública e audiência às administrações, análise de alegações e obtenção, no caso disso, da Declaração de Impacto Ambiental, até à aprovação definitiva do Estudo Informativo”.
Para o ministério espanhol, este estudo “representa um novo avanço na construção de uma conexão internacional estratégica para a Galiza, Espanha, Portugal e a Europa, ao dar continuidade ao Eixo Atlântico de alta velocidade entre a Corunha e Lisboa”.
O estudo, para o Governo de Madrid, “reafirma o compromisso” com “a Galiza e, em particular, com Vigo, em cujo entorno se estão a analisar a melhoria tanto da sua conexão com a rede nacional de alta velocidade, como atuações técnicas sobre a infraestrutura na zona de Redondela“.
“O início deste estudo informativo é um novo passo para impulsionar as conexões ferroviárias entre Espanha e Portugal, de acordo com o compromisso endossado por ambos os países na XXXV Cimeira Luso-espanhola, celebrada em Faro no mês de outubro de 2024″, aponta o ministério liderado por Óscar Puente.
Do lado português, aguarda-se a submissão do estudo prévio para Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), que a Infraestruturas de Portugal (IP) prevê fazer ainda este ano.
A primeira fase (Porto-Soure) da linha de alta velocidade em Portugal deverá estar pronta em 2030, estando previsto que a segunda fase (Soure-Carregado) se complete em 2032, com ligação a Lisboa assegurada via Linha do Norte.
Já a ligação do Porto a Vigo, na Galiza (Espanha), prevista para 2032, terá estações no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Braga, Ponte de Lima e Valença (distrito de Viana do Castelo).
No total, segundo o anterior governo, os custos do investimento no eixo Lisboa-Valença rondam os sete a oito mil milhões de euros.