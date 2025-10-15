Um turista norte-americano morreu e outro ficou ferido durante uma tentativa de assalto esta quarta-feira em Cascais, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP). Apesar de ter sido avançado que os três suspeitos tinham sido entretanto detidos e estavam a ser ouvidos, a Polícia Judiciária confirma apenas a detenção de um cidadão de 23 anos, “fortemente indiciado da prática de dois crimes de homicídio, um na forma consumada e outro na forma tentada”.

“Um dos jovens faleceu no local e o outro sofreu ferimentos na face e braços, tendo sido transportado ao hospital”, adiantou a mesma fonte, indicando que a ocorrência foi registada junto à igreja dos Navegantes. O ataque terá sido levado a cabo por três suspeitos que se puseram em fuga num carro.

A morte do turista americano foi avançada esta manhã pelo Correio da Manhã, que noticiou que o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tentou reanimá-lo, mas os golpes eram profundos e em zonas vitais.

A outra vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, segundo o jornal, que adiantou ainda que a investigação está agora a cargo da Polícia Judiciária.

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Em comunicado, a PSP refere que foi acionada às 3h20 para uma ocorrência na Rua Afonso Sanches, em Cascais. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram dois homens “ensanguentados”, um deles, de 35 anos, “sem sinais evidentes de vida”. O outro, de 34, “encontrava-se consciente, sentado no passeio”, com ferimentos ligeiros na face e cotovelo direito.

O homem que ficou ferido disse às autoridades que estava a caminho do alojamento local onde se encontrava hospedado quando foi abordado por três homens, que em “jeito de provocação, tentaram tocar no chapéu que a vítima usava”. A vítima “referiu que interpelou os suspeitos no sentido de cessarem a conduta” e que “de imediato” foi agredida com três murros na face.

O homem ligou então para um amigo que se encontrava num bar próximo, na Travessa da Alfarrobeira. Chegou “instantes depois”, “iniciando-se uma altercação verbal entre estes e os três suspeitos”. Um deles pegou numa arma branca, “desferido vários golpes na face, braços e costas das vítimas”.

Segundo a PSP, “a vítima mortal foi agredida com a arma branca nas costas e a com ferimentos ligeiros nos braços e face”. Os três suspeitos acabaram por fugir num carro estacionado perto do local do crime e foram entretanto detidos.

Texto corrigido às 15h09 do dia 17 de outubro quanto à nacionalidade do detido que não é estrangeiro mas sim português