Provavelmente é mesmo desta. Chegou ao fim. O verão vai despedir-se e entraremos em tempo de outono — que na verdade começou já a 22 de setembro e termina a 22 de dezembro. A meteorologia é que teimava em não corresponder à estação. Mas isso está prestes a mudar: acontecerá deste sábado para domingo: passaremos de sol e cerca de 30ºC, para chuva e frio, que vem para ficar pelo menos durante toda a semana. Sim, é tempo de ir buscar umas malhinhas, uns casacos, as gabardinas, as botas e os guarda-chuvas. Nada muito pesado ainda, mas já aconchegante.

????️???? Tempo na segunda quinzena de outubro em Portugal: Joana Campos avisa para o regresso da #chuva a Portugal continental. ????️ Confira aqui a previsão: https://t.co/1VfrNuU51O pic.twitter.com/7TcTcrEiw9 — Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) October 14, 2025

As razões científicas para esta mudança? O muro, a zona de bloqueio que se manteve nestas últimas semanas absolutamente imobilizada junto às ilhas britânicas, vai ceder. E permitir o que até aqui impediu. Que as frentes frias e as depressões atlânticas carregadas de chuva cheguem às nossas latitudes, quando até aqui apenas circulavam pela Europa do Norte. Para piorar as coisas, o jet stream, ou jato polar — a corrente de fortes ventos, em forma de tubo com milhares de quilómetros de comprimento mas poucos de largura, que circunda a Terra, a 9/16 km de altitude, e a altas velocidades, de 100 a 250 km/h — vai estar no domingo exatamente sobre a Península Ibérica e ajudar a arrastar essas frentes e depressões.

➡️El sábado por la tarde lluvias en Galicia. ➡️El domingo un frente de lluvias recorrerá la mitad norte peninsular de oeste a este. ????️Las temperaturas máximas estarán por encima de lo normal; bajarán el domingo en el noroeste peninsular anticipando una próxima semana otoñal. pic.twitter.com/TknJawdhb6 — AEMET (@AEMET_Esp) October 16, 2025

#PREVISIÓN El Atlántico despierta según Mario Picazo: «La lluvia vuelve al norte este fin de semana» ????https://t.co/vDK5S2sh1X pic.twitter.com/IdDFcLauCx — Eltiempo.es (@ElTiempoes) October 16, 2025

Consequências? Despeça-se do verão esta sexta-feira, onde haverá ainda temperaturas máximas acima dos 30ºC a sul, 29ºC em Lisboa, e o resto do país pode contar com 25/26ºC. Para quem tem a sorte de estar de férias, será um bom dia de praia. Sábado, os termómetros já caem ligeiramente. Lisboa, por exemplo, passa para 26ºC e já não haverá nenhuma cidade acima dos 30ºC. Domingo entra o frio e as temperaturas caem a pique no norte e interior norte, mantendo-se apenas elevadas no Alentejo. Não será um tempo invernal, mas sim ameno, verdadeiramente outonal, com algum vento de sul e chuva.

Como entretanto uma tempestade bastante forte vai fixar-se sobre o Reino Unido, acontecerá o pior. Dela vai desprender-se a frente fria que se estenderá até ao nosso país, como é visível na imagem. Depois da sua passagem, este domingo e segunda, que incluirá chuva (talvez logo no sábado à noite e madrugada de domingo, no litoral norte, estendendo-se ao longo do dia para o interior norte e centro e chegando depois, em forma apenas de chuviscos, ao sul), ficará ainda ‘mais fresco’. Sobretudo as temperaturas mínimas: em alguns pontos do país andarão já abaixo dos 10ºC e não devem passar dos 14ºC junto ao litoral centro e sul. Já as máximas devem variar entre os 17 ºC em Viana do Castelo e os 18 ºC no Porto. A norte, aliás, não devem ultrapassar os 20ºC.

???? ¡Vuelven las borrascas!

Este domingo llegará un frente frío a España y Maldonado avisa: podría dejar más de 30 l/m2 en 6 provincias. https://t.co/InBtQKxhkI — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 16, 2025

A instabilidade deve manter-se segunda, ainda com chuva significativa, dar uma trégua ligeira na terça, e voltar de novo e em força na quarta. Mas é demasiado cedo para fazer mais previsões, sendo que os modelos apontam para a continuidade destas condições meteorológicas pelo menos até ao fim de semana de 25/26.

[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]