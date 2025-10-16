A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a morte de uma idosa de 80 anos num incêndio florestal que ocorreu na quarta-feira em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, informou esta quinta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Fonte da PJ disse à Lusa que os indícios recolhidos até ao momento apontam para uma queimada que se descontrolou. “Tudo aponta para que tenha sido um acidente. A senhora já tinha alguma idade e ter-se-á desorientado devido ao fumo, acabando por ser apanhada pelas chamas”, disse a mesma fonte.

As chamas deflagraram no lugar de Silveira, junto à zona industrial de Cedrim, e causaram ainda ferimentos ligeiros num homem, que necessitou de assistência médica, tendo sido transportado posteriormente para o Hospital de Aveiro.

O alerta para o incêndio foi dado cerca das 13h30, tendo sido mobilizados para o local mais de 60 operacionais de várias corporações de bombeiros da região Centro, com o apoio de cerca de duas dezenas de viaturas e um meio aéreo.