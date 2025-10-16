Al Pacino e De Niro juntos 30 anos depois de "Heat": dupla de Hollywood protagoniza nova campanha da Moncler aos 80 anos

O The Guardian recorda ainda que esta não é a primeira incursão dos atores no mundo da publicidade. Pacino já protagonizou um anúncio da Sky Broadband, onde apareceu a jogar golfe sobre um piano, episódio que mais tarde justificou com problemas financeiros. De Niro, por sua vez, deu vida a um divertido papel numa campanha da Warburtons, uma padaria britânica, onde afirmou a célebre frase: “Bolton bakes best bagel? My butt” (Bolton faz o melhor bagel? Nem pensar, em tradução livre para português)..

Com esta nova colaboração, os dois atores moostram que continuam dispostos a explorar novos formatos, agora num tom mais nostálgico e intimista. O resultado, segundo críticos, é uma campanha com uma carga emocional inesperada, que transforma uma simples promoção de casacos numa homenagem à amizade que resiste ao tempo.

O texto e as imagens evocam a ideia de dois artistas no “inverno das suas vidas”, refletindo sobre o percurso comum e sobre o poder da ligação humana — uma leitura que acrescenta profundidade a uma campanha comercial.

Mesmo que o objetivo final seja vender casacos, o impacto do anúncio publicitário faz com que muitos a vejam como uma celebração da longevidade e do legado partilhado de De Niro e Pacino. Assim, três décadas depois de Heat — cidade insubmissa, a dupla que marcou gerações regressa, não em duelo, mas em harmonia, provando que, mesmo fora do cinema, continuam a dominar o ecrã — seja ele grande, pequeno ou digital.

Texto editado por Dulce Neto