Al Pacino e De Niro juntos 30 anos depois de "Heat": dupla de Hollywood protagoniza nova campanha da Moncler aos 80 anos

Trinta anos depois de protagonizarem um dos maiores encontros do cinema moderno, Al Pacino e Robert De Niro voltam a unir forças — desta vez, fora do grande ecrã. Os dois veteranos de Hollywood são as novas estrelas da mais recente campanha publicitária da marca italiana Moncler, dedicada à promoção da sua coleção de casacos acolchoados.
A warmth that lasts.
For over seven decades, we’ve been about a warmth that goes beyond weather — a feeling that resonates and captures the human spirit.
Al Pacino and Robert De Niro’s friendship embodies warmth, love, and respect that transcends the spotlight. Sparked in… pic.twitter.com/IwG7tvcoCx
— Moncler (@Moncler) October 16, 2025
De acordo com o The Guardian, esta é a primeira colaboração publicitária entre os dois atores, ambos com mais de 80 anos. A campanha Warmer Together (Mais quentes juntos, em tradução livre para português), descrita como um elogio da amizade e da conexão humana, apresenta fotografias a preto e branco e um vídeo disponível no YouTube.
O vídeo é narrado pelos próprios atores, que refletem sobre a importância da partilha, da caminhada e do diálogo — valores que a Moncler associa ao conceito de “calor humano”. Segundo a marca, os casacos simbolizam não apenas conforto e luxo, mas também amizade e ligação genuína, um tema que ecoa com o vínculo entre os dois ícones do cinema.
A escolha de Pacino e De Niro para esta campanha não é casual. O par tornou-se lendário após filmes como Padrinho Parte II (1974) de Francis Ford Coppola ou Heat – Cidade sob pressão (1995), de Michael Mann, onde contracenaram pela primeira vez. O encontro entre os dois foi, à época, descrito como um momento histórico para o cinema: duas forças da interpretação frente a frente.
No entanto, nem todas as colaborações posteriores mantiveram esse brilho. Em 2008, os atores voltaram a reunir-se em A Dupla face da lei (2008), de Jon Avnet, um thriller policial que desiludiu tanto o público como a crítica. Mais tarde, em 2019, partilharam o ecrã novamente em O Irlandês (2019), de Martin Scorsese — uma produção de grande prestígio, mas marcada pelo uso controverso de tecnologia digital para rejuvenescer os protagonistas.
Al Pacino and Robert De Niro appeared together in The Godfather Part II, Heat, Righteous Kill and The Irishman. pic.twitter.com/1rQU4ZPYLG
— Stephen Gibbons (@Gibboanxious) October 13, 2025
Agora, a campanha da Moncler parece devolver à dupla o reconhecimento pela cumplicidade e carisma que sempre os caracterizou. As imagens, a preto e branco, captadas em Nova Iorque por Platon, o famoso fotógrafo conhecido pelos retratos intensos de políticos, mostram afeição e respeito mútuo, sugerindo um reencontro simbólico entre dois amigos que atravessaram, juntos, décadas de história cinematográfica.
“O calor nunca é sobre o que vem de fora, é sobre o que se passa dentro de nós”, diz Niro, de 82 anos, enquanto Al Pacino, três anos mais velho, discorre sobre a amizade: “É a melhor coisa que se pode ter. Amigos são as pessoas com quem partilhamos o nosso significado da vida”.
O The Guardian recorda ainda que esta não é a primeira incursão dos atores no mundo da publicidade. Pacino já protagonizou um anúncio da Sky Broadband, onde apareceu a jogar golfe sobre um piano, episódio que mais tarde justificou com problemas financeiros. De Niro, por sua vez, deu vida a um divertido papel numa campanha da Warburtons, uma padaria britânica, onde afirmou a célebre frase: “Bolton bakes best bagel? My butt” (Bolton faz o melhor bagel? Nem pensar, em tradução livre para português)..
Com esta nova colaboração, os dois atores moostram que continuam dispostos a explorar novos formatos, agora num tom mais nostálgico e intimista. O resultado, segundo críticos, é uma campanha com uma carga emocional inesperada, que transforma uma simples promoção de casacos numa homenagem à amizade que resiste ao tempo.
O texto e as imagens evocam a ideia de dois artistas no “inverno das suas vidas”, refletindo sobre o percurso comum e sobre o poder da ligação humana — uma leitura que acrescenta profundidade a uma campanha comercial.
Mesmo que o objetivo final seja vender casacos, o impacto do anúncio publicitário faz com que muitos a vejam como uma celebração da longevidade e do legado partilhado de De Niro e Pacino. Assim, três décadas depois de Heat — cidade insubmissa, a dupla que marcou gerações regressa, não em duelo, mas em harmonia, provando que, mesmo fora do cinema, continuam a dominar o ecrã — seja ele grande, pequeno ou digital.
Texto editado por Dulce Neto
[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]