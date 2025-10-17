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O vice-presidente do Governo açoriano destacou, em Bruxelas, durante um encontro que reuniu líderes políticos e especialistas para acelerar a cooperação em política digital, que a região “está em rápida evolução tecnológica” e regista um dinamismo crescente neste domínio.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, o executivo dos Açores refere que Artur Lima participou na 2.ª Cimeira Ministerial da DETA — Disruptive & Emerging Technology Aliance, onde apresentou “o contexto regional”. “A região está em rápida evolução tecnológica, como demonstra a aprovação do primeiro porto espacial do país, em Santa Maria”, disse o governante, citado na nota.

Segundo o vice-presidente, o Governo Regional está a agir para “tirar o máximo partido da posição absolutamente estratégica dos Açores”, garantindo que “está em progresso a estratégia regional para o desenvolvimento tecnológico” do arquipélago. “Nos próximos dois anos deverão estar operacionais os cabos Nuvem e Sol da Google, que amarrarão na região”, destacou Artur Lima, acrescentando que estas infraestruturas “atrairão investimento tecnológico para os Açores”.

Artur Lima referiu-se também ao exemplo do novo radar meteorológico, que possibilita a obtenção de dados-chave no espaço atlântico. “A relevância geoestratégica dos Açores também reside nas potencialidades identificadas quanto ao desenvolvimento de setores de futuro, sustentados, por exemplo, pelas ciências de dados e pela inovação”, salientou Artur Lima.

No decorrer da sessão durante a manhã, foi discutido o papel da tecnologia digital emergente na União Europeia, em particular a sua dimensão geopolítica.

Segundo a nota do Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), a este respeito os membros abordaram a competitividade e a segurança europeias, considerando a conectividade através de cabos submarinos, a cibersegurança e as transformações impulsionadas pela inteligência artificial.

Durante a sessão da tarde, foram analisadas e debatidas as implicações da inteligência artificial no âmbito dos direitos humanos, assim como as orientações estratégicas futuras da DETA. “Perspetivam-se benefícios para toda a região”, sublinhou ainda o vice-presidente do Governo açoriano, considerando que a presença na 2ª Cimeira Ministerial “reveste-se de particular importância”.

No início do ano, a Região Autónoma dos Açores tornou-se membro da DETA, uma coligação internacional que reúne governos nacionais e regionais de todo o mundo para promover a coordenação e o debate sobre a inovação e tecnologias emergentes.