O mediador de seguros detido pela Polícia Judiciária (PJ) da Guarda por suspeita da autoria de dezenas de crimes de burla qualificada ficou sujeito a apresentações periódicas no posto policial da sua área de residência.

O suspeito, de 52 anos, foi presente, esta quinta-feira, ao Tribunal Judicial de Trancoso, onde corre termos a queixa-crime que deu origem à investigação, tendo saído em liberdade, mas obrigado a “apresentações periódicas no posto policial da sua área de residência”, confirmou fonte judicial à agência Lusa.

O detido está indiciado por burlas qualificadas que terão lesado as vítimas, já identificadas, em cerca de 800 mil euros.

“Desde 2012, o suspeito tem vindo a valer-se da sua atividade profissional, enquanto mediador de seguros, para levar os seus clientes a ‘investir’ em aplicações financeiras das instituições às quais estava ligado. Porém, os investimentos não chegavam a concretizar-se”, adiantou a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.

A PJ acrescentou que o arguido “apoderou-se dos respetivos montantes, dissipando-os posteriormente através de contas bancárias de familiares”.

A investigação teve origem numa queixa cujo dano atingiu os 300 mil euros, tendo já sido identificadas cerca de duas dezenas de vítimas pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda.

A investigação prossegue os seus trâmites até “ao cabal esclarecimento dos factos e identificação de todas as vítimas”, num inquérito que é titulado pelo Ministério Público da Guarda.