Será este o próximo carro do Batman?

Se o Batman necessitar de uma nova máquina para o seu próximo filme da saga, o Mercedes Vision Iconic EV promete estar à vontade para se assumir como o novo Batmobile. O protótipo do construtor alemão consegue ser moderno e sofisticado, mas com um ar vincadamente rétro, recorrendo a muita tecnologia recente, mas embrulhando-a numas formas que fazem recordar os longos coupés de outrora, com uma frente para alojar o maior motor com cilindros em linha do mercado. Isto apesar de, agora, ter apenas que lidar com pequenos motores eléctricos, embora potentes.

A Mercedes optou por apresentar o Vision Iconic EV em Xangai, na China, um mercado que está a atravessar um período menos bom, mas que já foi extremamente importante para a marca — à semelhança dos outros construtores premium alemães, também a Mercedes vendia cerca de 35% da sua produção na China em 2024, antes de cair 27% só na primeira metade de 2025. Não será fácil recuperar o invejável nível de vendas do passado, mesmo que apresentando um concept car apaixonante, mas certamente que este vislumbre do futuro ajudará a manter viva a chama da marca da estrela prateada junto do coração dos clientes chineses.

O interior do concept da Mercedes mantém o ar retro das formas exteriores 5 fotos

Em Xangai, juntamente com o belo Vision Iconic EV, esteve o responsável máximo do design da marca germânica, Gorden Wagener. Certamente orgulhoso pela sua criação, o designer disse que este protótipo “representa mais do que um automóvel, sendo uma escultura em movimento, uma homenagem a uma elegância que se mantém actual e uma afirmação para o futuro”. É provável — mas lamentável — que o Vision Iconic EV não venha a ser fabricado, mas há detalhes que deverão surgir em breve em modelos da marca, incluindo a generosa grelha vertical, que já foi antecipada no novo GLC, ainda que de forma menos exuberante e até feliz.

A pintura solar do Vision Iconic EV recarrega a bateria mesmo quando está parado 2 fotos

O concept car tem algumas cartas na manga, pelo menos em forma de tecnologias menos conhecidas, a começar pela pintura solar que faz do protótipo um enorme painel fotovoltaico, com a Mercedes a avançar que os cerca de 11 m2 da carroçaria podem gerar durante um ano a energia capaz de alimentar as baterias para percorrer 12.000 km, o que acontece mesmo quando está parado e desligado. A direcção é by-wire, com as rodas traseiras a virarem igualmente para tornar o generoso coupé mais ágil.

A Mercedes não confirmou que o concept Vision Iconic EV irá passar à produção, mas é pena... 8 fotos

O habitáculo exibe soluções que também parecem saídas dos anos 30 do século passado, como o volante com quatro braços, o banco corrido à frente e um tablier baixo e em linha, como acontecia há cerca de um século. Ao serviço do Vision Iconic EV vai estar um sistema de Nível 2 de condução autónoma, que em auto-estradas evolui para Nível 4. Resta saber se este é um projecto para explicar a criatividade da equipa de Wagener ou se, em breve, poderemos ver um coupé desportivo inspirado em modelos do passado como o 300 SL com asas de gaivota de 1954.