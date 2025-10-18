O físico chinês Chen Ning Yang, vencedor do Prémio Nobel da Física em 1957 e considerado um dos investigadores mais influentes do século XX da física moderna, morreu este sábado aos 103 anos em Pequim, anunciou a Xinhua.

Chen Ning Yang, nascido na cidade oriental chinesa de Hefei em 1922, recebeu o Prémio Nobel da Física, juntamente com o investigador e seu compatriota Tsung Dao Lee, por investigações sobre a lei da conservação da paridade, princípio fundamental da física nuclear.

Os dois investigadores fugiram da China durante a guerra contra o Japão (1937-1945) e desenvolveram a sua carreira profissional nos Estados Unidos, onde Chen Ning Yang era professor na Universidade de Princeton e Tsung Dao Lee na Universidade de Columbia, quando receberam o prémio.

Por esta razão e por ambos terem adquirido a nacionalidade norte-americana – a China não reconhece a dupla nacionalidade -, durante muitos anos Yang não foi considerado um vencedor “chinês” do Nobel.

Chen Ning Yang regressou à China como professor da prestigiada Universidade Tsinghua de Pequim em 2003, que o destacou como “o físico mais influente” da era atual e lembrou que, após o descongelamento das relações com Washington em 1971, foi o primeiro cientista chinês residente nos Estados Unidos a poder regressar ao seu país.

Em 2015, 51 anos depois de obter a nacionalidade norte-americana, renunciou-a.

“Yang foi um dos maiores físicos teóricos do século XX. Ele estava mais próximo de Einstein do que os seus contemporâneos”, afirmou Shi Yu, professor do Instituto de Estudos Avançados de Xangai, citado hoje pelo jornal de Hong Kong South China Morning Post.

Além do seu trabalho académico, o físico tornou-se uma celebridade a nível nacional ao casar-se em 2004, aos 84 anos, com Weng Fan, uma estudante de 28 anos.

Meses antes, no final de 2003, tinha morrido a sua primeira esposa, Tu Chih-li, com quem se casara em 1950.