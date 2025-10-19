Um jovem de 19 anos foi deixado, na manhã deste domingo, à porta do serviço de urgências do hospital Amadora-Sintra, com ferimentos de bala na zona abdominal. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada ao Observador por fonte oficial da unidade hospitalar.
Um carro entrou a grande velocidade na área do hospital e parou junto à entrada das urgências pelas 09h25. O jovem saiu pelo próprio pé do carro, que arrancou a grande velocidade, e foi encaminhado de imediato para o bloco operatório.
De acordo com fonte oficial do hospital, o jovem foi deixado nas urgências por “desconhecidos” e está neste momento internado. A mesma fonte não avança se corre perigo de vida.
Ao Observador, a PSP diz ter tomado conta da ocorrência e comunicado os factos apurados ao Ministério Público e à Polícia Judiciária. A autoridade policial ainda não conseguiu localizar o carro que abandonou o local.