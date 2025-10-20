O treinador do Benfica, José Mourinho, recusou esta segunda-feira que o jogo contra o Newcastle na terça-feira para a terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol seja decisivo para passar à próxima fase.

“Estão 18 pontos em disputa. Depois do jogo de amanhã [terça-feira], estarão 15. Se nós fizermos 15 pontos, qualificamo-nos. Nem precisamos de 15, nem precisamos de 14, nem precisamos de 13, nem precisamos de 12, provavelmente nem precisamos de 11. Portanto, o jogo de amanhã não é decisivo”, afirmou, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo.

No entanto, acrescentou que a equipa vai jogar “como se fosse a última oportunidade”.

O Benfica visita o Newcastle ainda sem qualquer ponto, depois de derrotas na receção aos azeris do Qaragab (3-2) e em Londres contra o campeão mundial Chelsea (1-0).

O Newcastle estreou-se com um desaire caseiro perante o FC Barcelona (2-1), mas depois ‘vingou-se’ na segunda ronda com uma goleada na Bélgica sobre o Union Saint-Gilloise (4-0).

O técnico português antecipou um jogo difícil “contra uma equipa muito forte”, cuja classificação na Liga Inglesa engana em relação ao “potencial” dos magpies.

Segundo Mourinho, esta é uma “equipa muito bem organizada, com jogadores escolhidos a dedo”.

“É uma equipa tremendamente física, muito forte no jogo direto, muito forte (com) a bola parada”, explicou Mourinho, lembrando que o adversário conta com “quatro alas rapidíssimos, dois a jogar e dois no banco”.

O treinador destacou ainda o ambiente num “estádio absolutamente fantástico”, salientando que os adeptos se deslocam a St. Jame’s Park para “jogarem com a sua equipa”.

“Portanto, amanhã [terça-feira] é um jogo extremamente complicado para nós, mas eu acredito que também é um jogo extremamente complicado para eles”, disse.

Mourinho não escondeu uma certa afeição em relação ao clube devido à relação próxima com o falecido Bobby Robson, que foi treinador do Newcastle.

“Nunca escondi que o Newcastle foi sempre um clube muito querido para mim, obviamente por influência de uma pessoa que é uma lenda deste clube e desta região”, admitiu.

O encontro entre o Newcastle e o Benfica, da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, realiza-se na terça-feira, a partir das 20h00, em St. James’s Park.

Após duas rondas, os “encarnados” seguem na 33.ª posição, ainda sem pontos, enquanto os ingleses seguem no 11.º posto, com três.