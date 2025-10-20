A autarquia de Praga aprovou uma proibição das trotinetes elétricas partilhadas a partir de janeiro de 2026, anunciou o autarca-adjunto e responsável pela elaboração da proposta, Zdeněk Hřib, na rede social X.

Hřib, do partido Pirata, descreveu este tipo de veículo como algo usado “mais como atração turística do que como meio de transporte” e que causava “o caos nas calçadas e nas zonas pedonais“.

Segundo o político, a proposta estava integrada num “novo sistema de regulamentação dos meios de transporte partilhados” que, segundo ele, incluem “regras claras” para “limpar o espaço público do tráfego descontrolado de trotinetes“.

Už v červnu jsem předložil návrh na jejich regulaci, ale tehdy ho odmítly podpořit i ty strany, které před volbami slibovaly, že koloběžky zkrotí. Nakonec se mi ale podařilo systém prosadit přes zastupitelstvo a koloběžky tak z ulic zmizí k Silvestru. 3/3 — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) October 20, 2025

De acordo com a Reuters, este novo regulamento estabelece regras específicas sobre onde as bicicletas partilhadas podem ser estacionadas, deixando as trotinetes de fora e, efetivamente, proibindo o seu uso. Representantes locais citados pela agência referiram que as queixas dos habitantes da cidade se tinham multiplicado devido ao estacionamento que bloqueava a circulação e também ao facto de andarem rapidamente nos passeios.

Vaclav Petr, representante nacional da empresa operadora Lime que gere este tipo de transporte em várias cidades do mundo, lamentou a decisão à agência CTK e disse que, em cidades onde há “diálogo construtivo” com os operadores, as trotinetes partilhadas “conseguem funcionar muito bem e servir os cidadãos”.

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Várias cidades turísticas europeias já aplicaram também proibições semelhantes a este tipo de veículos, como o caso de Paris, que implementou a medida em 2023, depois de a autarca Anne Hidalgo ter “declarado guerra” às trotinetes e de um referendo local. Em outubro, uma proibição semelhante entrou em vigor em Madrid, com a autarquia a anunciar que as licenças às empresas não seriam renovadas.

Em março do ano passado, Malta foi o primeiro país da União Europeia a proibir o funcionamento de trotinetes a nível nacional.

“Decidimos evitar mortes relacionadas com o aluguer de trotinetes elétricas, introduzir ordem nas nossas estradas e, acima de tudo, devolver os nossos passeios e calçadas às pessoas para reforçar a mobilidade ativa”, disse então o ministro maltês dos Transportes, Aaron Farrugia, citado pelo jornal Times of Malta.