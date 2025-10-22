Clássico europeu. Esta jornada europeia teve o condão de colocar frente a frente Real Madrid e Juventus, equipas que têm uma rivalidade desde os primórdios da década de 60 do século passado, encontrando-se em duas finais da Liga dos Campeões (1998 e 2017), que caíram para o lado blanco. Curiosamente, a vechia signora é o adversário que mais enfrentou os madrilenhos depois do Bayern Munique, pelo que este jogo do Santiago Bernabéu estava repleto de história. De um lado, Xabi Alonso procurava a terceira vitória na competição, que lhe permitiria aproximar-se desde já da fase a eliminar. Por outro, Igor Tudor queria alcançar o primeiro triunfo europeu, depois de ter somado dois empates no arranque.
IT’S MATCHDAY!!!!!!!!
???? Real Madrid
⏰ 21: 00 CET
???? Bernabeu
???? UCL RD 3
OLD SCHOOL MATCH UP! !???????????? pic.twitter.com/XdcW8Ry8cO
— Forza Juventus (@ForzaJuveEN) October 22, 2025
“Amanhã [quarta-feira] é um clássico do futebol europeu. A Juventus pertence a esses clubes que fazem o futebol grande. Lembro-me de ver muitos jogo na televisão e de jogar alguns. Estamos muito preparados, com vontade de chegar à terceira vitória na Liga dos Campeões e de ter um bom arranque. É o que queremos. Precisamos do estádio. Sabemos que as pessoas vão ao Bernabéu com uma vontade especial de ver grandes jogos e amanhã é assim. Güler? Pela qualidade que tem, é uma mistura entre Özil e Guti. Guti tinha essa qualidade para jogar perto da construção e como avançado. Com Mesut também desfrutei muito. Há que continuar a empurrá-lo e a acompanhá-lo, mas estamos muito contentes com o peso que está a ter no jogo”, assumiu o espanhol na antevisão ao jogo.
“Espero uma grande reação. Jogar aqui é uma motivação e penso que amanhã [quarta-feira] vamos fazer um grande jogo. Somos uma grande equipa, que vai jogar contra outra grande equipa. Explico a crise da Juventus a partir da frustração, mas estes últimos jogos foram de alto nível. Podíamos ter feito algo mais, não somos perfeitos. Engano-me com toda a gente. Há que se humilde quando fazemos análises e dizer o que podemos fazer e o quanto podemos dar. Digo-o com grande autocrítica, que é o que faço comigo mesmo. Sou o maior crítico, não há ninguém que possa criticar-me mais do que eu. Os jogadores gostam de mim, são excelentes pessoas e grandes jogadores. Aplicam-se a fundo, mas esta camisola pesa”, partilhou o croata.
Partido grande en el Santiago Bernabéu entre dos Campeones de Europa. Alineaciones del @realmadrid vs @juventusfc. pic.twitter.com/Iatnhr66Aq
— Sphera Sports (@SpheraSports) October 22, 2025
Sem Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen, Dani Ceballos e Antonio Rüdiger, Xabi Alonso voltou a lançar Arda Güler no onze inicial, depois de o turco ter descansado frente ao Getafe. Por outro lado, Jude Bellingham baixou ligeiramente no terreno de jogo, atuando no lugar que costuma de ser de Eduardo Camavinga, com Brahim Díaz pela direita. Do outro lado, Igor Tudor também contou com muitas baixas — Gleison Bremer, Juan Cabal, Edon Zhegrova, Carlo Pinsoglia e Arkadiusz Milik —, reforçou o meio-campo com Weston McKennie, Képhren Thuram e Teun Koopmeiners, deixando Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic no ataque. O sacrificado acabou por ser Francisco Conceição, que começou no banco, juntamente com João Mário.
Os italianos entraram melhor na partida e, na fase inicial, ficaram perto do golo, com McKennie a desferir um remate cruzado, rasteiro, para grande defesa de Thibaut Courtois (10′). O belga continuou em grande plano e, logo a seguir, evitou o golo a Gatti, que desferiu um remate forte de fora da área (14′). Na resposta, Fede Valverde cobrou um canto e, de cabeça, Aurélien Tchouaméni testou Michele Di Gregorio (16′). Os espanhóis cresceram com o passar dos minutos e, na conclusão de um contra-ataque rápido, Brahim obrigou o guarda-redes da velha senhora a nova intevenção (25′). A fechar o primeiro tempo, Vinicius começou uma jogada que acabou em Kylian Mbappé, o francês atirou de primeira, mas Di Gregorio voltou a defender, com a… cara (40′).
Na segunda parte, a Juventus reentrou melhor e, num contra-ataque quase perfeito, Vlahovic correu muitos metros com a bola, passou por Éder Militão e atirou rasteiro para uma enorme defesa de Courtois (50′). Na resposta, Mbappé descobriu Vini a romper a área, mas o remate do brasileiro saiu prensado (52′). Pouco depois, os italianos voltaram à carga num lançamento rápido, Andrea Cambiaso recebeu à entrada da área e rematou para as mãos do belga (56′). No lance seguinde, Güler abriu em Vinicius na esquerda, o brasileiro rompeu para a área, passou por três defesas e atirou cruzado ao poste, com Bellingham a completar para o golo na recarga (57′). Já com Conceição em campo, Yuldiz voltou a colocar Courtois à prova (64′), ao passo que Mbappé atirou cruzado para defesa de Di Gregorio (65′).
Jude aproveita depois do Baile do Vini ????
???? @ChampionsLeague | @realmadrid 1 x 0 @juventusfc
???? Adere já e aproveita ???? ????????̂???? ????????????́???????????? ???? https://t.co/MbvnEVsIom#DAZNChampions #DAZNBetano pic.twitter.com/dmRFuz5KFN
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 22, 2025
Na parte final da partida, Vinicius voltou a fazer das suas e serviu Mbappé, que atirou para defesa de Di Gregorio e, na recarga, Brahim rematou para nova intervenção clamorosa do guarda-redes (71′). Pouco depois, o internacional francês tabelou com Franco Mastantuono e desferiu um remate colocado, mas o guardião voltou a levar a melhor (90+1′). Nos instantes finais, Filip Kostic desferiu um grande tiro de fora da área, mas Courtois fez mais uma defesa importante e segurou o triunfo merengue (90+4′).
[A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]