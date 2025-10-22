Três dos quatro jovens de 17 anos detidos esta terça-feira pela PSP do Porto por estarem indicados por nove crimes de roubo ficaram em prisão preventiva, indicou esta quarta-feira aquela polícia.

Ao quarto jovem detido foi-lhe aplicada a medida de apresentações periódicas.

Contactada pela Lusa, a PSP do Porto explicou que os quatro jovens foram detidos na terça-feira após mandados de busca às suas residências, localizadas em vários concelhos do Grande Porto. Foram ainda apreendidos dois telemóveis.

Os detidos “atuavam em conluio e agiam no âmbito de delinquência juvenil e grupal, chegando a ameaçar as vítimas com recurso a arma de fogo”, explica a PSP em comunicado.