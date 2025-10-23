O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) aprovou esta quinta-feira um reforço de 27,1 milhões de euros no apoio ao Serviço de Saúde da Região Autónoma e autorizou a celebração de contratos-programa com várias entidades na ordem dos 573 mil euros.

Em comunicado, o executivo madeirense, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, esclarece que a verba disponível este ano para o Serviço de Saúde passa agora a ser superior a 353,1 milhões de euros.

A decisão foi tomada na reunião do Conselho do Governo Regional, que também aprovou um contrato — programa com a ARDITI — Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, no valor de 525.129 euros, tendo em vista dotar a instituição dos meios financeiros necessários à aquisição de tecnologias oceânicas.

O executivo aprovou ainda três contratos-programa de desenvolvimento desportivo no âmbito do Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD 2024/2025), referentes à competição regional e deslocações de clubes desportivos regionais, no montante global de 19.367 euros.

Foi também autorizado um contrato-programa com a Casa do Povo do Caniçal, no valor de 17.600 euros, para comparticipar nos custos da “Feira do Mar e do Pescador”, realizada no ano de 2025, bem como um contrato-programa com a Casa do Povo de Santa Cruz para apoio ao evento “Sons e Sabores da Madeira”, no montante de 11.150 euros.