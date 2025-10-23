Por entre fábulas e um início de história vitorioso de Francesco Farioli, o FC Porto aterrou na cidade de Robin Hood. O lendário City Ground acolheu, esta quinta-feira, um duelo entre dois clubes que já foram campeões europeus: Nottingham Forest e FC Porto. Fazer história era a missão dos dragões, que nunca tinham vencido em território inglês e, em 23 partidas, só não tinham perdido três. Apesar do registo negativo, o momento era altamente favorável aos portistas, que chegaram a Nottingham a viver um dos melhores arranques de época da sua história, com dez vitórias e um empate. Para além disso, a terceira vitória na fase de liga da Liga Europa era importante para o FC Porto, que ficava desde já perto do apuramento para a próxima fase.
All set ???? City Ground pic.twitter.com/aOpDc4qrSv
— FC Porto (@FCPorto) October 22, 2025
A viagem para Inglaterra ficou marcada por uma peripécia, já que o avião do FC Porto demorou a descolar do Aeroporto Francisco Sá Carneiro devido a uma… inspeção da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). Esse incidente acabou atrasar a partida em cerca de uma hora, mas os dragões acabaram por aterrar em East Midlands sem percalços. No seu interior seguiram 24 jogadores, com destaque para o regresso de Zaidu Sanusi, que evoluiu para treino condicionado nos últimos dias. Para além do lateral, Farioli convocou Gabriel Brás, Pedro Lima e Ángel Alarcón, que têm estado ao serviço da equipa B. Em sentido inverso, os lesionados Nehuen Pérez e Luuk de Jong, bem como Tomás Pérez, que esteve no Campeonato do Mundo de sub-20, onde conquistou a medalha de prata, ficaram em Portugal.
“As sensações são positivas. Estamos a regressar da paragem para os jogos das seleções e os jogadores que ficaram cá trabalharam muito bem. Em relação aos que foram às seleções, precisámos de algum tempo para reconectar tudo. Foi mais complicado analisar a equipa adversária, especialmente para a equipa de scouting, que tinha tudo analisado relativamente ao outro treinador. Preparámo-nos para dois ou três nomes que estavam a ser associados ao lugar e assim que se soube que era Sean Dyche, focámos todas as nossas atenções nele. Sabemos que tem uma ligação forte com o clube. Amanhã [quinta-feira] não será apenas um jogo de futebol, o fator emocional estará muito presente. É um treinador com um sistema forte. Nos meus anteriores clubes usava vídeos dele pelo espírito da equipa e pela forma como defendiam a sua baliza. Jogar na Europa exige coisas diferentes daquelas que o Campeonato Nacional exige. As adversidades aumentam e é normal”, explicou Farioli na antevisão.
Ficha de jogo
↓ Mostrar
↑ Esconder
Nottingham Forest-FC Porto, 2-0
3.ª jornada da fase de liga da Liga Europa 2025/26
City Ground, em Nottingham (Inglaterra)
Árbitro: Radu Petrescu (Roménia)
Nottingham Forest: Matz Sels; Neco Williams, Nikola Milenkovic, Murillo, Oleksandr Zinchenko (Nicolò Savona, 45’); Elliot Anderson (Ibrahim Sangaré, 90+3’), Douglas Luiz (Ryan Yates, 85’); Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi; Igor Jesus
Suplentes não utilizados: John Victor, Keehan Willows; Morato, Arnaud Kalimuendo, Nicolás Domínguez, James McAtee, Willy Boly, Zach Abbott e Zyan Blake
Treinador: Sean Dyche
FC Porto: Diogo Costa; Alberto Costa (Zaidu Sanusi, 76’), Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Francisco Moura (Martim Fernandes, 58’); Alan Varela, Victor Froholdt, Pablo Rosario (Gabri Veiga, 58’); Pepê (Rodrigo Mora, 84’), Borja Sainz (William Gomes, 58’) e Samu Aghehowa
Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, João Costa; Stephen Eustáquio, Dominik Prpic, Deniz Gül, Ángel Alarcón e Gabriel Brás
Treinador: Francesco Farioli
Golos: Gibbs-White (g.p., 19’) e Jesus (g.p., 77’)
Ação disciplinar: cartão amarelo a Moura (25’), Jesus (35’), Woan (adjunto, 80’), Gabri Veiga (89’), Murillo (90’), vermelho a Lino Godinho (adjunto, 78’)
Com uma cara nova no banco, a terceira na presente temporada, depois de Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglu, o Nottingham Forest recebeu o FC Porto a viver uma fase negativa, com apenas uma vitória nos 11 jogos que disputou esta época. “Foi com grande orgulho que aceitei o convite para ser treinador do Nottingham Forest. Estava livre no mercado de transferências, portanto, recebi a chamada do clube e aceitei de imediato. Só faltava afinar alguns detalhes para ter a certeza da minha resposta. Quero implementar as minhas ideias numa equipa com um longo historial. Precisamos de voltar a um trajeto vencedor. Sabemos que não foi um início de temporada fácil e é necessário mudar determinados aspetos para tentar atingir os objetivos. Mas, como referi, o grupo de trabalho tem qualidade e já evidenciou isso no passado”, revelou Sean Dyche na sua longa apresentação, que durou 50 minutos.
????⏳ pic.twitter.com/zUcThRe5h0
— FC Porto (@FCPorto) October 22, 2025
Assim, depois da Taça de Portugal, Francesco Farioli voltou ao onze habitual, com apenas uma novidade: Pablo Rosario. O dominicano foi a aposta do treinador para reforçar o meio-campo, abdicando da criatividade de Gabri Veiga e Rodrigo Mora. No Nottingham Forest, Sean Dyche estreou-se com uma mudança tática para o 4x2x3x1, abdicando dos três centrais. Morato e Willy Boly, que passaram pelo futebol português, começaram o jogo no banco. Sem o lesionado Chris Wood, Igor Jesus foi o escolhido para alinhar no centro do ataque.
Os primeiros minutos trouxeram uns tricky trees mais ofensivos, a circularem a bola pelos três corredores e à vontade para assumirem as despesas da partida. Nesse sentido, as primeiras oportunidades pertenceram aos ingleses, com Callum Hudson-Odoi a receber na esquerda e a desferir um remate colocado para defesa de Diogo Costa (15′), sendo que, no canto, o inglês voltou a ter espaço à entrada da área e rematou com perigo, valendo o desvio em Alan Varela (16′). No lance seguinte, na sequência de um cruzamento da esquerda, Igor Jesus cabeceou contra Jan Bednarek, que cortou a bola com o braço (16′). Radu Petrescu assinou a grande penalidade e, na cobrança, o capitão do Forest enganou Diogo e inaugurou o marcador (19′).
Gibbs-White inaugura o marcador de grande penalidade ????#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #NottinghamForest #FCPorto #betanouel pic.twitter.com/JGdEJ3bD7h
— sport tv (@sporttvportugal) October 23, 2025
A partir daí, a equipa da casa continuou a mostrar a melhor exibição da temporada, diante de um FC Porto pouco ofensivo e desacertado no último terço. Só de longe é que os dragões conseguiram criar perigo, com Pepê a cobrar curto um livre lateral, Varela recebeu e, de muito longe, desferiu um remate forte para defesa difícil de Matz Sels (38′). O intervalo chegou depois de Oleksandr Zinchenko se lesionar e ser rendido por Nicolò Savona, com Neco Williams a passar para a esquerda (1-0).
Gibbs-White inaugura o marcador de grande penalidade ????#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #NottinghamForest #FCPorto #betanouel pic.twitter.com/JGdEJ3bD7h
— sport tv (@sporttvportugal) October 23, 2025
Na etapa complementar, os dragões até reentraram bem e chegaram ao golo num lance confuso, por intermédio de Jan Bednarek, mas o tento do polaco acabou anulado por fora de jogo de Samu Aghehowa aquando do cruzamento de Francisco Moura (53′). Com o resultado negativo a perdurar, Francesco Farioli operou uma tripla substituição, com Martim Fernandes, Gabri Veiga e William Gomes a entrarem para os lugares de Moura, Alan Varela e Borja Sainz. Sem criar perigo, o FC Porto começou a abrir espaço no seu setor defensivo e, depois de um Victor Froholdt perder a bola na cobrança de um livre rápido, Hudson-Odoi entrou na área e atirou colocado, mas Bednarek impediu que a bola chegasse à baliza (68′). Pouco depois, Martim pisou Savona dentro da área e, após ver as imagens, Petrescu assinalou novo penálti. Na conversão, Igor Jesus enganou Diogo Costa e aumentou a vantagem, já depois de Zaidu Sanusi ter entrado (77′).
Bednarek marcou mas o golo foi anulado por fora-de-jogo de Samu ????#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #NottinghamForest #FCPorto pic.twitter.com/kGhy0zw3Ya
— sport tv (@sporttvportugal) October 23, 2025
O Nottingham Forest aumenta a vantagem outra vez de grande penalidade ????#sporttvportugal #EUROPAnaSPORTTV #UEFAEuropaLeague #NottinghamForest #FCPorto #betanouel pic.twitter.com/xKO1RHkdO1
— sport tv (@sporttvportugal) October 23, 2025
Na reta final da partida, Rodrigo Mora e Ryan Yates saltaram dos bancos, seguindo-se Ibrahim Sangaré. Ainda houve tempo para William desferir um remate ao seu estilo, mas a bola saiu para fora (90+6′). Desta forma, o Nottingham Forest começou com o pé direito com Sean Dyche ao leme, ao passo que o FC Porto perdeu pela primeira vez na presente temporada (2-0).
[A 14 de janeiro de 1986 um acontecimento muda o rumo da campanha das presidenciais: a inesperada agressão a Soares na Marinha Grande. Nas urnas, o socialista e Zenha lutam por um lugar na segunda volta frente a Freitas. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui e o terceiro aqui.]