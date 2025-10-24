A leiloeira Lucien Paris colocou esta sexta-feira à venda a obra inédita Busto de Mulher com Chapéu Florido, de Pablo Picasso, e quadro, datado de 1943 e pintado durante a ocupação nazi, foi vendido na capital francesa por 32 milhões de euros, superando a estimativa de venda de oito a dez milhões, noticiou a agência Reuters.

A obra, que tinha sido revelada em Paris no dia 18 de setembro deste ano, representa Dora Maar, fotógrafa, artista e musa surrealista que foi companheira de Picasso durante cerca de uma década. A pintura, um óleo sobre tela de 80 por 60 centímetros, é considerada pelos especialistas uma peça excecional, tanto pela sua qualidade artística como pela sua história singular.

Picasso pintou este quadro em plena Segunda Guerra Mundial. A obra foi adquirida em 1944 por um colecionador francês, avô dos atuais donos que decidiram agora vendê-la. Nunca tinha sido exposta publicamente e era conhecida apenas por um círculo restrito de amigos do artista.

“Desconhecida do público e nunca exposta, exceto no atelier de Picasso para alguns amigos, nunca foi envernizada ou restaurada. Está simplesmente emoldurada com molduras finas e no seu estado original“, explicou a especialista em Picasso, Agnès Sevestre-Barbé à Associated Press, durante a apresentação da obra, em setembro.

A pintura mostra Dora Maar com um chapéu florido em tons de vermelho, amarelo, verde e roxo, contrastando com o busto escuro e o olhar melancólico. “Inspirada pelos estilos naturalista e cubista, esta obra transmite uma tristeza suave, diferente de outros retratos de Dora onde a emoção é mais intensa”, sublinhou Sevestre-Barbé. Segundo a especialista, a expressão do rosto revela o momento delicado vivido por Maar: “Em julho de 1943, Dora já pressentia o fim da relação com Picasso, que começara a aproximar-se de Françoise Gilot. É uma tela de emoção contida e de uma grande profundidade humana”.

O leiloeiro responsável, Christophe Lucien, salientou a importância histórica da peça, descrevendo-a como “um marco na carreira de Picasso e na história da arte moderna”. Fotografias de Brassaï, amigo próximo do artista, confirmam a presença da obra no atelier da rua Grands-Augustins, em Paris, onde Picasso criou também o célebre Guernica. A autenticidade da pintura foi verificada pela administração oficial das obras do pintor espanhol, figurando já no catálogo que reúne o inventário completo da sua produção.

A raridade do retrato e o contexto da sua criação despertaram grande interesse no mercado internacional. “O mundo inteiro está atento a este leilão“, afirmou Lucien, acrescentando que o evento decorre durante a feira Art Basel Paris, que costuma atrair os principais colecionadores e galeristas globais.

Com mais de 80 anos, o Busto de Mulher com Chapéu Florido surge agora como uma das descobertas mais notáveis do legado de Pablo Picasso. “É uma pintura que fala por si, onde se sente toda a força cromática e o génio de Picasso, obtido com meios mínimos”, descreveu Sevestre-Barbé.