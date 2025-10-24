A Universidade de Aveiro revelou esta sexta-feira que estabeleceu uma parceria com uma empresa de armários de rua para obter produtos mais eficientes e sustentáveis.

A parceria entre a Universidade de Aveiro (UA) e a PHBP — Electrónica, SA destina-se a desenvolver o projeto “FOCO — Free Cooling Optimized Cabinet Operation”, para otimizar o desempenho térmico e acústico desses armários, utilizados em dispositivos elétricos e de telecomunicações.

“A aposta principal é na eficiência energética e na sustentabilidade destes equipamentos, visando superar as limitações dos sistemas tradicionais”, refere uma nota de imprensa.

O objetivo do projeto é “desenvolver armários com maior capacidade de dissipar calor e reduzir ganhos térmicos, procurando também diminuir o nível de ruído, através da combinação de soluções inovadoras”.

“A colaboração une a experiência industrial da PHBP ao conhecimento académico da UA”, salienta a nota da Universidade de Aveiro.

A equipa de investigadores da Universidade será liderada por Artur Ferreira, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), a coorientação ficará a cargo de Augusto Lopes, do Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica, e conta ainda com o contributo de investigadores do Instituto de Materiais de Aveiro (CICECO) e do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação (TEMA).

“Por parte da PHBP, uma equipa multidisciplinar de engenharia mecânica, eletrotécnica e energia renovável trabalhará em parceria”, acrescenta.

Quanto ao projeto, a nota refere que irá traduzir-se num avanço na melhoria da eficiência térmica e da sustentabilidade dos armários “outdoor”.

“É um exemplo da sinergia entre a indústria e a academia para impulsionar a inovação tecnológica”, conclui.

Aprovado pela Agência Nacional de Inovação (ANI) e financiado pelo programa Centro 2030, o FOCO tem um investimento elegível superior a 1,4 milhões de euros, com um incentivo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional de cerca de 1,1 milhões de euros.

Os administradores da empresa, Paulo Dias e Carlos Dias, destacam a relevância da parceria com a Universidade, considerando que se trata de “uma parceria estratégica e uma alavanca fundamental para o desenvolvimento tecnológico da empresa”.