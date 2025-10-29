Um homem foi detido por suspeitas de tráfico de droga e 27 pessoas foram identificadas, no âmbito de uma operação de prevenção criminal realizada pela PSP de Coimbra, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

A operação das Esquadras de Investigação Criminal e de Intervenção e Fiscalização Policial, foi realizada na terça-feira, na Baixa de Coimbra e no Bairro do Ingote, nos arredores da cidade, com a colaboração do Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço e da Esquadra de Trânsito.

Para além do suspeito de tráfico de droga detido e dos 21 homens e seis mulheres identificadas, “foram igualmente elaborados três autos de notícia a cidadãos estrangeiros em situação irregular no nosso país”, frisou a PSP em comunicado enviado à agência Lusa.

Um dos autos diz respeito ao abandono do território nacional, outro por permanência superior ao autorizado e um terceiro por falta de renovação do título de residência nos 30 dias que antecedem o termo da validade, indicou a PSP.

Na mesma operação, foram ainda fiscalizados cinco estabelecimentos comerciais, tendo sido detetadas “diversas infrações relacionadas com a falta de equipamentos de segurança e higiene”.