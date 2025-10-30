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Autarca de Braga apreensivo mas "parcialmente tranquilo" com lay-off na Bosch

Este artigo tem mais de 1 ano

Rio defende que a sua parcial tranquilidade assenta na garantia que lhe foi deixada de que "em nada se relaciona com a perda de carteiras de encomendas ou com a inversão do plano de expansão".

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A Bosch de Braga anunciou, na terça-feira, que vai entrar em lay-off, a partir de novembro e "até presumivelmente" abril de 2026, devido à escassez de componentes para peças eletrónicas

RONALD WITTEK/EPA

A Bosch de Braga anunciou, na terça-feira, que vai entrar em lay-off, a partir de novembro e "até presumivelmente" abril de 2026, devido à escassez de componentes para peças eletrónicas

RONALD WITTEK/EPA

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, manifestou esta quarta-feira apreensão pelo anunciado lay-off na Bosch Braga, mas sublinhou que os contactos que manteve com a administração o deixam “parcialmente tranquilo”.

Em nota publicada na sua página de Facebook, Ricardo Rio diz que a sua apreensão resulta do facto de estar em causa um dos maiores empregadores do concelho.

Por outro lado, refere que a sua parcial tranquilidade assenta, desde logo, na garantia que lhe foi deixada de que este problema “em nada se relaciona com a perda de carteiras de encomendas ou com a inversão do plano de expansão em curso”.

O autarca afirma ainda ter-lhe sido “explicada a mais recente disrupção das cadeias de abastecimento de matérias-primas, em particular no caso de um fornecedor envolvido num ‘conflito diplomático’ entre a Europa e a China, o que torna a resolução do problema incerta no tempo e incontrolável para os envolvidos, assim justificando o recurso a esta solução”.

Rio diz ainda que lhe foi dada a garantia de que tudo foi atempadamente acordado com a Comissão de Trabalhadores e a Segurança Social, de forma a garantir a máxima proteção possível aos funcionários.

“Resta-nos desejar que a questão possa ser ultrapassada de forma célere, em benefício da economia europeia, das empresas envolvidas e, sobretudo, dos trabalhadores lesados, o que vai seguramente exigir uma revisitação do modelo de relacionamento comercial da Europa com o mundo que nos rodeia”, remata.

A Bosch de Braga anunciou, na terça-feira, que vai entrar em lay-off, a partir de novembro e “até presumivelmente” abril de 2026, devido à escassez de componentes para peças eletrónicas.

A decisão vai afetar 2.500 trabalhadores.

O lay-off consiste na redução temporária dos períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das empresas, durante um determinado tempo, devido a motivos de mercado, motivos estruturais ou tecnológicos ou catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade normal da empresa.

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