O presidente do Conselho Metropolitano do Porto (CmP), Pedro Duarte, adiantou esta sexta-feira que vai pedir uma reunião ao ministro da Economia e Coesão Territorial para discutir a execução dos fundos comunitários, nomeadamente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em declarações aos jornalistas, no final da reunião do CmP, Pedro Duarte afirmou que a execução dos fundos comunitários é uma preocupação para os autarcas, sobretudo para aqueles que iniciaram recentemente funções na sequência das eleições autárquicas de 12 de outubro.

“É uma preocupação especial porque temos [autarquias] prazos muitíssimo curtos para cumprir”, justificou.

Este pedido de reunião surgiu depois de, durante a reunião, o presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge, contar estar com dificuldades em executar os fundos.

“Creio que é uma problemática transversal a todos”, assinalou.

Já o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes, considerou que, nesta matéria, o Governo “não pode lavar as mãos por completo” porque a “excessiva burocracia” não ajuda na execução dos fundos.

Dizendo que o objetivo dos municípios é utilizar esses fundos comunitários em benefício das populações, Pedro Duarte, que também assume a liderança da Câmara do Porto, explicou que o objetivo da reunião com o Governo PSD/CDS-PP é perceber qual é a margem de flexibilidade do ponto de vista de prazos para executar esses fundos.

Segundo o autarca, o propósito é que a percentagem de fundos por executar seja a menor possível.

“Queremos potenciar o mais possível esses fundos”, insistiu.