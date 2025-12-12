A impaciência tomou conta do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que ia ter um encontro bilateral com o Presidente russo, Vladimir Putin, que o deixou à espera por vários minutos, no Turquemenistão, onde vários líderes se reuniram esta sexta-feira num fórum internacional em Ashgabat, dedicado ao 30.º aniversário da independência do país da Ásia Central.
Acompanhado pelas câmaras de televisão e pelos seguranças, saindo da divisão onde esperava, o primeiro-ministro paquistanês interrompeu a meio a reunião que Vladimir Putin estava a ter com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan. Shehbaz Sharif comunicou ao Presidente russo que teria de se ir embora em pouco tempo.
???? WATCH: Diplomatic incident: The Prime Minister of Pakistan got tired of wasting time, so after waiting 40 minutes for President Putin, he burst in during Putin's meeting with President Erdogan. pic.twitter.com/8fwhpHE1gE
— Raylan Givens (@JewishWarrior13) December 12, 2025
Depois de ter entrado na sala onde se reuniam o Presidente turco e Vladimir Putin, Shehbaz Sharif reuniu-se com os dois líderes e saiu poucos minutos depois, acompanhado pelos seus seguranças.
Segundo a agência de notícias RIA, as negociações entre o Presidente russo e o homólogo turco duraram uma hora e meia, contando, pelo meio, com a participação do primeiro-ministro do Paquistão.
Putin humiliated the leader of a nuclear power
Pakistan's Prime Minister Sharif found himself in an awkward situation, waiting for over 40 minutes to meet with Putin.
When he grew tired of waiting, he unexpectedly entered the room where Putin was already holding talks with… pic.twitter.com/ZJh6Xs6nGR
— NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2025