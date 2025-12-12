A impaciência tomou conta do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que ia ter um encontro bilateral com o Presidente russo, Vladimir Putin, que o deixou à espera por vários minutos, no Turquemenistão, onde vários líderes se reuniram esta sexta-feira num fórum internacional em Ashgabat, dedicado ao 30.º aniversário da independência do país da Ásia Central.

Acompanhado pelas câmaras de televisão e pelos seguranças, saindo da divisão onde esperava, o primeiro-ministro paquistanês interrompeu a meio a reunião que Vladimir Putin estava a ter com o homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan. Shehbaz Sharif comunicou ao Presidente russo que teria de se ir embora em pouco tempo.

Depois de ter entrado na sala onde se reuniam o Presidente turco e Vladimir Putin, Shehbaz Sharif reuniu-se com os dois líderes e saiu poucos minutos depois, acompanhado pelos seus seguranças.

Segundo a agência de notícias RIA, as negociações entre o Presidente russo e o homólogo turco duraram uma hora e meia, contando, pelo meio, com a participação do primeiro-ministro do Paquistão.