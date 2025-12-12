O Instituto Universitário de Lisboa (Iscte) inaugura na terça-feira, no Mosteiro de Odivelas, uma residência universitária com 204 camas que aposta num modelo académico assente em investigação, programas internacionais e envolvimento ativo com a comunidade.

A residência, instalada no antigo Instituto de Odivelas, resulta de uma requalificação de 9,5 milhões de euros, financiada em 7,6 milhões por verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e decorre de uma parceria entre o Iscte e a Câmara Municipal de Odivelas, segundo um comunicado divulgado nesta sexta-feira pela instituição de ensino universitário.

De acordo com a nota, “trata-se de um novo modelo de residência universitária para proporcionar aos estudantes, nacionais e internacionais, uma experiência académica com mais intensidade científica e maior contacto com a comunidade”.

O acordo entre o Instituto Universitário de Lisboa e a Câmara de Odivelas, do distrito de Lisboa, prevê a realização de estágios para os estudantes no município, workshops e seminários sobre gestão autárquica, além da criação de projetos de investigação para responder a necessidades específicas da autarquia.

A residência dispõe de 100 quartos simples e 52 duplos, num total de 204 camas, e foi adaptada para oferecer espaços sociais e funcionais aos estudantes.

O Iscte refere que metade das camas já está ocupada, prevendo-se o total preenchimento até ao final deste ano letivo e um pleno funcionamento no início do próximo (2026-2027).

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins (PS), sublinhou que a instalação da residência representa “um marco muito relevante” para o concelho e para o projeto de revitalização do Mosteiro.

“Não se trata apenas de uma residência universitária. Além de ser um centro de conhecimento, um centro de investigação, é também uma infraestrutura que vai revigorar e revitalizar o cento histórico com jovens, com massa crítica, com pensamento e, acima de tudo, com uma grande dinâmica económica também“, afirmou o autarca.

A inauguração oficial do equipamento ocorre na terça-feira, numa cerimónia que deverá contar com a presença do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, da reitora do Instituto Universitário de Lisboa, Maria da Lurdes Rodrigues, e do presidente da Câmara de Odivelas.