Agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) foram apedrejados na noite de quinta-feira quando perseguiam duas pessoas no Bairro da Cova da Moura, na Amadora, em Lisboa, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador junto de fonte oficial da polícia.

A perseguição começou depois de os suspeitos terem desobedecido a uma ordem da PSP para pararem o carro. Para escaparem aos polícias, saíram do carro e fugiram a pé. Dentro do bairro, “um grupo de indivíduos terá começado a apedrejar os polícias”, o que obrigou os agentes a chamar reforços com o objetivo de “repor a ordem”.

A dupla aproveitou a confusão gerada pelo grupo para escapar à detenção dos polícias e continuou a fuga. Até ao momento ainda não foram intercetados. Dentro do carro que os dois deixaram abandonado, os agentes encontraram “artigos de vestuário” com alarme e um telemóvel que foram levados para a 61.ª Esquadra da PSP, na Reboleira.

“Não há conhecimento de registo de feridos ou danos”, rematou a PSP.