As autoridades polacas detiveram um investigador e arqueólogo russo procurado pela Ucrânia por suspeitas de ter realizado escavações ilegais e de causar danos parciais na antiga cidade de Myrmekion, na Crimeia, revelou esta quinta-feira a BBC.

Segundo a polícia polaca, o suspeito, identificado como Alexander Butyagin, é chefe do Departamento de Arqueologia Antiga da região do Mar Negro Norte no famoso Hermitage Museum, localizado em São Petersburgo, na Rússia.

De acordo com os procuradores ucranianos, o arqueólogo terá conduzido escavações ilegais em Kersh, cidade portuária da costa oriental da península da Crimeia, entre fevereiro de 2014 e novembro de 2025. “Como resultado dessas escavações”, Aleksandr terá destruído ilegalmente “parte do complexo arqueológico da antiga cidade de Myrmekion’”, afirmou o procurador Piotr Skiba, porta-voz da procuradoria distrital de Varsóvia, à BBC, citando informações dos procuradores ucranianos.

A Procuradoria da Ucrânia emitiu um pedido de extradição para Aleksandr B em novembro, explicou ainda Skiba. Kiev diz, no documento, que o arqueólogo “procurou objetos móveis em locais de património cultural sem a autorização adequada para realizar escavações no complexo arqueológico Cidade Antiga de Myrmekion, em Kerch… e realizou escavações ilegais neste local de património cultural desde o início da ocupação temporária do território da Crimeia”.

A Ucrânia estima que os danos provenientes destas escavações sejam de 201.6 milhões de hryvnias ( aproximadamente cinco milhões de euros).

O homem foi detido na Polónia a 4 de dezembro e posteriormente interrogado por procuradores em Varsóvia, “onde se recusou a fornecer explicações”. O tribunal decidiu manter o investigador em prisão preventiva no centro de detenção de Varsóvia-Białołęka por 40 dias, até 13 de janeiro, enquanto decorre o processo de extradição.

“Trata-se de pura tirania jurídica”. Kremlin critica detenção

O ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia reagiu ao caso, condenando a detenção e deixando críticas às autoridades polacas. “Trata-se de pura tirania jurídica. Iremos, naturalmente, exigir por via diplomática o direito de proteger os interesses do nosso cidadão”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov durante uma conferência de imprensa citada pela Reuters.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou que Butyagin tinha sido convidado para dar palestras sobre Pompeia em Varsóvia e noutras cidades europeias. A embaixada russa em Varsóvia foi informada do caso e está a fornecer assistência consular ao arqueólgo.

Myrmekion era uma colónia da Grécia Antiga, fundada pelos jónicos na primeira metade do século VI a.C., localizada na atual Crimeia. O seu estudo continua a permitir compreender a presença grega na Crimeia, assim como parte da história antiga do Mar Negro.

*Texto editado por Cátia Andrea Costa