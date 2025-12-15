Todos os anos os grandes armazéns de luxo internacionais presenteiam os clientes e expectadores com coloridas e iluminadas montras de Natal. Este ano não foi exceção, com Londres, Paris e Nova Iorque a manter a tradição, dando um vislumbre daquilo que as marcas estão a vender nesta época festiva, tudo envolto numa narrativa onde os brilhos, as luzes e os brinquedos tomam conta daquelas janelas enfeitadas.

Se no Natal passado a estreia de Wicked fez o verde e o cor de rosa dominar por entre tantas montras, este ano o espírito natalício voltou a tomar conta. Em Nova Iorque, a Bloomingdale’s aliou-se à Burberry para trazer um Natal clássico às ruas daquela cidade norte-americana. Na 59th Street, o edifício foi embrulhado com um grande laço que invoca o emblemático acessório da marca: o cachecol em xadrez Burberry Check. Quanto às montras, têm como protagonista o Burberry Knight que conta uma história natalícia em cada uma das janelas, sempre com o padrão presente. Em Nova Iorque, vale ainda espreitar as mostras do Macy’s, Bergdorf Goodman e Saks.

Temáticos estão também os armazéns Selfridges, em Oxford Street, Londres, que este ano, em parceria com a Disney, apresentam uma fachada com o icónico castelo em 3D com 11 metros de altura, que, segundo a página dos Selfridges, é a maior instalação apresentada na loja em mais de meio século. Nas 12 montras, as histórias da Disney também ganham vida com a Sininho, A Bela Adormecida, A Bela e o Monstro, o Pinóquio, A Dama e o Vagabundo, Alice no País das Maravilhas e Cinderela. Ainda em Londres, a Fortnum & Mason é, tal como no ano passado, novamente casa de animais: desta vez há unicórnios, leões e pássaros; os Harrods, em parceria com Brunello Cucinelli, celebra a Feelosophy: “uma história de valores intemporais e da melhor caxemira”; e o Annabel’s Mayfair, que, tal como todos os anos, fez da sua porta de entrada protagonista: desta vez, com o tema Nárnia, a fachada retrata um leão a espreitar de dentro de um guarda-roupa com uma paisagem bem invernal a servir de pano de fundo.

Já em Paris, os famosos Printemps convidam a espreitar por uma janela que transporta o expectador para Nova Iorque onde estilosos cães servem de protagonistas numa história onde não falta a neve. Nas galerias Lafayette, as monstras competem com a árvore de Natal, que todos os anos nasce no centro destes armazéns, apresentando a história do Pai Natal e dos seus ajudantes a preparar os presentes desta época.

Reunimos uma série de imagens de montras de Natal e convidamos a espreitar cada uma delas na galeria em cima.