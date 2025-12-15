E se, em vez de um trenó com a ajuda de renas, o Pai Natal utilizasse helicópteros para distribuir presentes? Foi isso que aconteceu no Reino Unido. Mais precisamente em Somerset e Dorset, onde a Marinha Real Britânica e o Corpo da Força Aérea espalharam, embrulhado, “entusiasmo natalício”, conta o porta-voz de uma das 30 escolas visitadas.

“Com as renas em repouso para o intenso período natalício, helicópteros da Marinha Real Britânica, da Base Aérea Naval de Yeovilton, foram mobilizados para a Operação Trenó do Pai Natal”, informou a Marinha Real britânica.

A “Operação Trenó do Pai Natal” foi levada a cabo com helicópteros Wildcats e Commando Merlin de diversos esquadrões aéreos, que, relata o Telegraph, deixaram “crianças entusiasmadas” a observar “os helicópteros pousarem nos campos de jogos” das escolas contempladas nesta operação. Além das 30 escolas, também a Charlton Farm — um centro infantil de cuidados paliativos — foi uma das instituições presenteadas.

Ao Telegraph, o porta-voz da Chard Prep School, em Somerset, que fala num “momento inesquecível para as crianças”. Já Dave Gordon, diretor da Escola Primária Countess Gytha em Queen Camel, Somerset, disse que “as crianças ficaram encantadas” ao ver o Pai Natal pousar de helicóptero com as forças especiais. Dave Gordon agradeceu ainda o apoio dado para “proporcionar oportunidades especiais” como esta. Entre muitos agradecimentos, houve também o da escola All Saints Church School, que destacou a “magia, emoção e grandes sorrisos”, além da “alegria de Natal”, trazidos pelo helicóptero.

Marinha Real britânica

Sammy Haynes, comandante do 825.º Esquadrão Naval, explica, ao mesmo meio, a importância e a “recompensa” desta operação: “Levar o Pai Natal às escolas locais num helicóptero Wildcat não só permite que o 825º Esquadrão Aéreo Naval compartilhe um pouco da magia do Natal, como também nos ajuda a manter os nossos laços fortes com a comunidade”.

“A minha equipa gosta do desafio e do trabalho em equipa de visitar muitas escolas diferentes, e a recompensa é ver a alegria no rosto das crianças”, acrescentou.

De acordo com a Marinha Real britânica, os Wildcat, além de apoiarem ao combate, podem “realizar operações de transporte marítimo, busca e salvamento, e que pode ainda ser acionado para apoiar operações de socorro humanitário e evacuação”. Já o Merlin, conta a mesma fonte, é, entre outras funcionalidades, apelidado de “caçador de submarinos”.

*Texto editado por Cátia Andrea Costa