Pagamentos digitais caíram no dia da greve geral, mas houve mais transações nos cabeleireiros e lavandarias

No dia da greve geral, 11 de dezembro, a passada quinta-feira, as transações na Reduniq aumentaram nos cabeleireiros e nas lavandarias, face a dias úteis que não foram de greve. Num levantamento feito a pedido do Observador, a Reduniq, que analisa a evolução dos pagamentos registados por cartão na sua rede de aceitação de pagamentos (Unicre), indica que o número de transações caiu face ao dia 10 de dezembro (-5,18%) e à quinta-feira anterior, 4 de dezembro (-7,04%), no entanto subiu 4,5% face ao mesmo dia do ano passado.

Já no valor da faturação sentiu-se, no dia 11 de dezembro, uma subida de 0,69% face à quinta-feira anterior e de 1,01% face ao ano anterior, mas registou-se uma quebra de 1,88% face ao dia 10 de dezembro deste ano.

O ticket médio (valor médio gasto) subiu 3,48% face ao dia anterior, 8,32% face à quinta-feira da semana anterior, mas caiu 3,34% face ao ano passado. No dia 11 de dezembro deste ano, o dia marcado pela greve geral em Portugal, o ticket médio foi de 30,10 euros, o que compara com os 29,09 euros do dia anterior, com os 27,79 euros dia 4 de dezembro deste ano e com os 31,14 euros do dia 11 de dezembro de 2024 (dia em que o Benfica recebeu, na Luz, o Bolonha para a Liga dos Campeões).

Em relação a esse dia, de 2024, segundo os dados da Reduniq verificou-se este ano um aumento no número de transações nos cabeleireiros (+7,47%), que também subiram na faturação (+10,93%) e no ticket médio (+3,22%). O maior crescimento na mesma análise (11 de dezembro de 2024 e 2025) foi, no entanto, nos casinos e salas de jogo, com uma subida de 352,21% nas transações e de 276,8% na faturação, só caindo no valor médio gasto. As transações subiram, em número, face a 2024 também nas farmácias, nas gasolineiras, nos hiper/supermercados e retalho alimentar, nas lavandarias (78,69%), nas papelarias/livrarias/revistas/tabaco, na saúde, na veterinária e na restauração.

Se compararmos o dia 11 de dezembro com o dia 4 de dezembro (ambos deste ano), também se verificou um maior negócio nos cabeleireiros, nas lavandarias, na moda, nas ourivesarias/joalharia, nas papelarias, nas perfumarias. Mas uma quebra nas gasolineiras, hotelaria, hipers/supers, restauração e retalho alimentar tradicional.

Numa última análise, a de dia 11 de dezembro face ao dia anterior, verifica-se uma subida também nas transações nos cabeleireiros, nas lavandarias, na moda, na ourivesaria, nas perfumarias. A restauração, as gasolineiras e a saúde tiveram quedas significativas nesse dia face ao dia anterior. A 11 de dezembro muitos serviços hospitalares e de saúde sofreram constrangimentos com a greve.