Um sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira na Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso naquela ilha desde junho de 2022, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

De acordo com um comunicado do CIVISA, o sismo foi registado às 12h25 locais (13h25 em Lisboa) e teve magnitude 2,9 na escala de Richter e epicentro a cerca de 4 quilómetros a SSW (Sul-Sudoeste) de Altares, na ilha Terceira.

“De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV/V (Escala de Mercalli Modificada) em Altares, Serreta, Raminho (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos (concelho da Praia da Vitória)”, informa o CIVISA.

Ainda segundo este centro, o evento foi também “sentido com intensidade IV em Santa Bárbara, Doze Ribeiras, Cinco Ribeiras, Terra Chã (concelho de Angra do Heroísmo) e Agualva (concelho da Praia da Vitória)”.

“Foi também sentido com intensidade III em Quatro Ribeiras (concelho da Praia da Vitória) e São Bento (concelho de Angra do Heroísmo)”, acrescenta, indicando que o sismo se insere “na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022”.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”.

Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, segundo o IPMA.