Um ano e meio depois, a novela que ainda liga Kylian Mbappé ao PSG parece ter chegado ao fim. Depois de ter rumado ao Real Madrid, a custo zero, no verão de 2024, o internacional francês e o clube parisiense travaram várias batalhas em tribunal, com o jogador a alegar a falta de pagamentos relativos a ordenados e prémios de bónus por parte dos rouge et bleu. Esta terça-feira, um tribunal de Paris condenou o PSG a pagar 60 milhões de euros em salários e bónus a Mbappé, naquela que deverá ser a decisão final de um dos casos mais mediáticos do futebol francês, indicam a agência Reuters e o jornal L’Équipe.

“Estamos satisfeitos com a decisão. Isto é o que se podia esperar quando os salários não foram pagos. O clube indicou que não queria pagar porque estava à espera de uma decisão do tribunal. A decisão chegou. Além disso, o tribunal ordenou a execução provisória, o que significa que o PSG deve pagar imediatamente. O futebol não é uma zona de ilegalidade. Espero que o PSG cumpra esta decisão sem ter de recorrer a um oficial de justiça, o que seria deselegante. Este julgamento confirma que os compromissos assumidos devem ser respeitados e restabelece uma verdade simples: mesmo na indústria do futebol profissional, o direito do trabalho aplica-se a todos”, partilharam Delphine Verheyden e Frédérique Cassereau, advogadas do jogador, citadas pelo L’Équipe.

A justiça francesa concluiu, assim, que o PSG não pagou os últimos três meses de salário a Mbappé, referente a abril, maio e junho de 2024, bem como os bónus de ética e o prémio de assinatura que constavam no seu contrato, algo que a Liga Francesa de Futebol (LFP) já tinha reconhecido em setembro e outubro de 2024, depois de os parisienses não terem apresentado qualquer acordo escrito com a renúncia do avançado aos seus direitos contratuais. A justiça concluiu ainda que Mbappé cumpriu com todas as suas obrigações desportivas e contratuais ao longo dos sete anos que o ligaram ao PSG e tentou de tudo para evitar o litígio, chegando a retirar a queixa de assédio.

Há um mês, as duas partes cruzaram-se em tribunal numa audiência que o L’Équipe descreve como “particularmente tensa”, numa altura em que o PSG pedia 440 milhões de euros ao jogador do Real Madrid, que por sua vez exigia 263 milhões ao antigo clube. O atleta recorreu, então, para o Tribunal do Trabalho de Paris (CPH), que proferiu esta terça-feira a sua decisão, indeferindo ainda as pretensões dos rouge et bleu.

Esta decisão surge depois de largos meses de disputas judiciais entre as duas partes, com Kylian Mbappé a recorrer à justiça por ter visto os seus pagamentos retidos na reta final do contrato que o ligava ao PSG. A transferência para o Real Madrid aconteceu em julho de 2024, quando o seu vínculo com os parisienses já tinha terminado. O jogador assinou contrato com os espanhóis até junho de 2029.