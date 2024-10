Entrou como jovem craque, tornou-se uma lenda. Saiu pela porta pequena e em litígio com o clube. Os sete anos de Mbappé ao serviço do PSG foram uma verdadeira montanha-russa. Ora estava tudo bem, ora estava tudo mal. Ora ganhava um troféu, ora perdia outro. Ora aparecia o interesse do Real Madrid, ora assinava um contrato milionário para continuar em Paris. Até junho deste ano, altura em que a ligação entre ambos foi oficialmente quebrada. E o litígio não deverá ter volta a dar.

Perder um dos principais ativos do futebol mundial não foi fácil para o clube parisiense. E foi aqui que começou a batalha judicial que deverá continuar nos próximos tempos. Depois de ter conhecimento da saída de Mbappé para o Real Madrid, o PSG não terá pago ao jogador os salários dos meses de abril, maio e junho, assim como uma parte do bónus que ficou acordado na renovação do contrato, em 2022. Posto isto, o futebolista considera que tem de receber os valores em falta (que serão 55 milhões). Por outro lado, com a saída a custo zero, o PSG considera que não deve nada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois de a comissão jurídica da Liga Profissional de Futebol francesa (LPF) ter dado razão o jogador e condenado o clube a pagar o valor em questão, o PSG recorreu para a comissão paritária de recurso e o veredito foi conhecido esta sexta-feira: o clube voltou a perder e foi condenado a pagar os 55 milhões de euros. Ainda assim e tendo em conta que os representantes de Mbappé não querem chegar a acordo com o PSG, porque consideram acessível provar o incumprimento, o caso deverá continuar nas instâncias jurídicas.

“Tendo em conta os limites da competência legal da comissão da LFP para tomar uma decisão completa sobre esta matéria, esta deve agora ser submetida a outra jurisdição, já que a LFP não teve em conta os acordos celebrados entre clube e jogador em agosto de 2023. Queríamos argumentar não só a existência de um acordo entre as partes, mas também a má-fé do jogador, que não respeitou as suas promessas. Agora que a comissão de recursos confirmou o parecer da comissão jurídica, o PSG decidiu levar o assunto aos tribunais competentes, continuando a tentar encontrar uma solução amigável com o jogador”, reagiu um porta-voz do PSG ao Le Figaro, acrescentando que “não vai pagar” qualquer montante a Mbappé.

“O jogador deixou claros e reiterados os compromissos públicos e privados que o clube simplesmente lhe pede que honre e respeite face às vantagens inéditas de que beneficiou do clube durante sete anos no PSG. O clube espera que a palavra proferida seja respeitada sabendo que se o jogador infelizmente decidir continuar esta disputa, o clube será obrigado a fazê-lo ser julgado pelos tribunais competentes e a ter o dano que sofreu e continua a sofrer reconhecido como um resultado da posição incompreensível do seu ex-jogador. É de facto uma questão de boa-fé, de honestidade, de manutenção de valores e de respeito pela instituição parisiense e pelos seus adeptos”, acrescentou o representante.

Deste modo, e assumindo que PSG e Mbappé não vão chegar a acordo nas próximas semanas – o cenário mais provável apontado pela imprensa francesa, tendo em conta os últimos acontecimentos e o que está em causa –, o clube deverá mesmo recorrer para outras instâncias, esperando-se que o caso continue sem decisão no início de 2025. De recordar que o capitão dos bleus chegou a Paris em 2017, a troco de 170 milhões para o Monaco. Em sete épocas, Mbappé tornou-se no melhor marcador da história do clube (256 golos em 308 jogos) e saiu para o Real Madrid a custo zero, de modo a concretizar “um sonho” de criança.