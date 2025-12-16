A Marinha está a procurar quatro tripulantes de um barco de pesca que naufragou ao largo de Aveiro nesta terça-feira, depois de os outros três tripulantes (no total, eram sete pessoas a bordo) terem sido resgatados por outra embarcação de pesca que estava no mesmo local. Um desses três resgatados, porém, estava em paragem cardiorrespiratória não resistiu e foi declarada a morte.

“​O alerta foi recebido pelas 7h50, através da Emergency Position Indicator Radio Beacon (EPIRB) da embarcação de pesca, com sete tripulantes de nacionalidade indonésia a bordo, que terá sofrido uma entrada de água enquanto navegava a mais de 200 milhas náuticas (aproximadamente 370 quilómetros) de Aveiro”, pode ler-se no comunicado.

Segundo explica a Marinha, uma outra embarcação de pesca que se encontrava nas imediações “deslocou-se para o local, tendo resgatado três dos sete tripulantes, um deles em paragem cardiorrespiratória, que se encontravam a bordo de uma balsa salva-vidas”. Foi à agência Lusa que foi dada a informação de que esse homem resgatado em paragem cardiorrespiratória não sobreviveu.

“Neste momento estão a decorrer buscas pelas restantes vítimas no local, através de uma embarcação de pesca e de um navio mercante, tendo também sido ativados o NRP Figueira da Foz e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa”, termina o comunicado.