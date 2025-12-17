A imprensa espanhola apelida-a de “uma das notícias do ano” e, o que é certo, é que apanhou todos de surpresa. Esta quarta-feira, Carlos Alcaraz anunciou o término da sua ligação com o treinador Juan Carlos Ferrero, que também já esteve ligado à modalidade enquanto jogador. Até aqui, podíamos estar a falar de uma notícia perfeitamente normal de mudança de equipa técnica. Contudo, foi com Ferrero que Alcaraz fez toda a carreira profissional e chegou ao número um do mundo, conquistando durante esse caminho 24 torneios, entre eles seis Grand Slams. Para além disso, Juanki foi eleito treinador do ano em 2025 pelos colegas de profissão, a par de Samuel López, repetindo o feito de 2022.

Es muy difícil para mí escribir este post… Tras más de siete años juntos, Juanki y yo hemos decidido poner fin a nuestra etapa juntos como entrenador y jugador. Gracias por haber hecho de sueños de niño, realidades. Empezamos este camino cuando apenas era un chaval, y durante… pic.twitter.com/D4GSxYsZUY — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) December 17, 2025

“É muito difícil para mim escrever este post… Após mais de sete anos juntos, Juanki e eu decidimos encerrar a nossa etapa juntos como treinador e jogador. Obrigado por ter transformado em realidade os sonhos de uma criança. Começámos este caminho quando eu era apenas um miúdo e, durante todo este tempo, acompanhaste-me numa viagem incrível, dentro e fora de campo. E eu aproveitei muito cada passo contigo.Conseguimos chegar ao topo e sinto que, se os nossos caminhos desportivos tinham de se separar, deveria de ser lá em cima. Desde o lugar pelo qual sempre trabalhámos e ao qual sempre aspirámos chegar. São tantas as memórias que me vêm à cabeça que escolher apenas uma não seria justo. Fizeste-me crescer como desportista, mas acima de tudo como pessoa. E algo que valorizo muito: aproveitei o processo. Fico com isso, com o caminho percorrido juntos”, escreveu o tenista espanhol nas redes sociais.

“Agora chegam tempos de mudança para os dois, novas aventuras e novos projetos. Mas tenho a certeza de que os enfrentaremos da maneira correta, dando o nosso melhor, como sempre fizemos. Sempre a somar. Desejo-te, de coração, o melhor em tudo o que vier. Fico com a tranquilidade de saber que não deixámos nada por fazer, que colocámos tudo à disposição um do outro. Obrigado por tudo, Juanki!”, concluiu o murciano, numa mensagem que termina com o emoji de um coração e surge acompanhada de duas fotos emotivas dos dois desportistas. Para já, o sucessor de Ferrero em 2026 será Samuel López, que chegou à equipa técnica de Alcaraz no final de 2024.

A ligação entre Juan Carlos Ferrero e Carlos Alcaraz começou nos torneios de categoria ITF e chegou ao fim no topo do ténis mundial. Decorria o ano de 2019 quando o treinador, que tinha trabalhado com Alexander Zverev e recebera propostas de outros top 10, começou a treinar o menino espanhol de apenas 15 anos. A ligação foi um sucesso, com Ferreiro a ser nomeado para treinador do ano em três épocas consecutivas (2021, 2022 e 2023), tendo conquistado o prémio em 2022 — e em 2025. No total, a dupla conquistou 24 torneios ATP, entre eles dois US Open (2022 e 2025), dois Wimbledon (2023 e 2024), dois Roland Garros (2024 e 2025), oito Masters 1.000, sete ATP 500 e três ATP 250. Nesse caminho, Carlitos tornou-se no tenista mais jovem de sempre a chegar a número um do mundo, 19 anos anos depois de Juanki ter atingido esse patamar como jogador.