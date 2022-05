Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando Novak Djokovic conquistou o Open da Austrália pela primeira de nove vezes, em 2008, Carlos Alcaraz tinha cinco anos. Quando Rafa Nadal conquistou Roland Garros pela primeira vez, em 2005, Carlos Alcaraz tinha dois anos. Quando Roger Federer conquistou o primeiro Grand Slam, em Wimbledon e em 2003, Carlos Alcaraz tinha dois meses.

O tenista espanhol, que acabou de completar 19 anos, é a nova coqueluche do ténis internacional – mas é muito mais do que isso. Escolhido pelo destino para ser o herdeiro de Nadal mas com Federer como ídolo, tem acumulado recordes que têm como título “o mais novo a” ou “o primeiro a”. Alcaraz chegou aos quartos de final do US Open no ano passado, venceu o Open de Madrid no início do mês e está a ir atrás do sonho em Roland Garros. Um sonho que pode ser bem mais tangível do que alguma vez imaginado.

