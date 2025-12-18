Dos postais de Natal ao "fala com os avós": Cotrim Figueiredo à conquista do eleitorado mais velho

João Cotrim Figueiredo protagonista em postais de Natal, a apostar tudo no eleitorado onde tem mais dificuldade. Em plena época festiva, o candidato presidencial está a enviar postais para zonas não urbanas e com mais votantes idosos, com o objetivo de expandir o eleitorado além daquele em que se tem destacado.
Nos últimos meses, já depois de ter colocado a fasquia na segunda volta, o ex-presidente da IL tem surgido diversas vezes em empates técnicos com os candidatos que lutam pela passagem a essa fase. Porém, aparece sempre com melhores resultados nas faixas etárias jovens — mais ainda entre os que têm 18 e 34 anos.
Com os números a mostrarem uma realidade difícil entre os mais velhos, Cotrim Figueiredo começou a empenhar-se de diversas formas: numa campanha próxima dos jovens apostada em levar os jovens a “falar com os avós”; em partilhas de avós que assumem o voto no liberal e, agora, em postais de Natal dirigidos principalmente aos idosos.
Sentado num cadeirão, a ler um livro e com um cão de raça Labrador ao lado. Numa sala com enfeites natalícios, meias na lareira com os nomes dos netos e um quadro na parede com uma mensagem (o slogan de campanha): “Imagina Portugal.” Em cima da imagem criada por Inteligência Artificial, as palavras “Cotrim Presidente.”
No postal enviado por Cotrim dirige-se aos “meus amigos” e recorda: “Esta é a época do ano em que pais e avós, como eu, partilham sorrisos e rabanadas com os netos que já só voltam pelo Natal. Porque o Natal é tempo de esperança, acreditamos em construir um Portugal melhor” — apelando à emoção dos mais idosos, que veem os netos a partir para trabalhar no estrangeiro e com quem apenas estão na época natalícia.
“Um país em que os mais novos não partem, a saúde funciona e a Segurança Social apoia quem realmente precisa”, escreve, somando dois assuntos fundamentais para a faixa etária mais idosa. No fim, a assinatura com aquela que tem sido uma das ideias da campanha eleitoral para Belém: “Do Presidente da esperança.”
Questionada pelo Observador, fonte da campanha de João Cotrim Figueiredo confirmou que foram enviados meio milhão de postais para concelhos e freguesias em que o candidato presidencial ambiciona crescer, com foco num eleitorado não urbano e idoso — tendo em conta os números das sondagens conhecidas até este momento.
João Cotrim Figueiredo tem surgido em várias sondagens taco a taco com os quatro adversários que podem passar à segunda volta das eleições presidenciais, independentemente de quem vai surgindo na frente. Embalado pelas sondagens, o ex-presidente liberal vai jogando em vários terrenos, não só tenta apostar nos idosos — como fez com os postais —, como tem uma estratégia montada para chegar ao eleitorado da AD, tendo em conta que as sondagens mostram que Marques Mendes apenas alcança metade dos eleitores que votaram em Luís Montenegro.
Além do ataque que tem feito a Luís Marques Mendes, o candidato liberal a Belém tem partilhado testemunhos de eleitores da AD que assumiram o voto em Cotrim e sempre que tem oportunidade assegura que é o único candidato capaz de alargar mais o campo político de onde é natural. Uma coisa é certa, tendo em conta a ambição de Cotrim, Mendes pode bem continuar a ser o alvo preferencial do ex-presidente da IL.
Luta presidencial à direita. Cotrim quer seduzir “metade do PSD”, Mendes encosta-o ao “estilo” do Chega