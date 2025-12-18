A emigração portuguesa baixou no ano passado para valores de 2021, uma descida que se deve sobretudo à diminuição das saídas para o Reino Unido devido às limitações impostas pelo Brexit, segundo dados esta quinta-feira divulgados.

De acordo com as “Estimativas da Emigração Portuguesa 2024”, elaboradas pelo Observatório da Emigração, em 2024 emigraram 65.000 portugueses, menos 5.000 do que no ano anterior.

O documento refere que a Suíça se mantém como principal destino e que diminuíram as entradas de portugueses em todos os países, com exceção da Alemanha, Bélgica, Estados Unidos e Austrália.

Este número de saídas de portugueses foi o mais baixo desde 2021, ano em que também foi de 65.000, para subir para os 70.000 em 2022 e igual número em 2023.

Inês Vidigal, coordenadora executiva do Observatório da Emigração, responsável pelo relatório, disse à Lusa que, apesar do decréscimo registado, os indicadores apontam ainda assim par a “uma estabilização”.

“Acho que não vai decrescer muito mais. Acho que vamos manter valores na ordem dos 65.000, 70.000 nos próximos anos”, afirmou.

A geógrafa referiu que o Reino Unido justifica cerca de 45% da diminuição da emigração portuguesa, devendo-se esta baixa “às dificuldades acrescidas que os portugueses têm agora para entrar no Reino Unido”, após a sua saída da União Europeia, em 2020.

O documento esta quinta-feira divulgado refere que a emigração portuguesa para o Reino Unido diminuiu 37% entre 2023 e 2024, depois de já ter vindo a diminuir, passando de mais 32.000 em 2015 para menos de 3.000 em 2024.

Suíça, Espanha e França foram os principais destinos da emigração portuguesa no ano passado, tal como também tinha acontecido em 2023.

Segundo o documento, em 2024 entraram na Suíça 12.388 portugueses e 11.332 em Espanha. Os dados de França, país onde reside a maior comunidade portuguesa, ainda são os referentes a 2023 (7.426), mas Inês Vidigal considera que não deverão ser muito diferentes.

A Alemanha, para onde emigraram 7.410 portugueses, foi o país que registou o maior aumento — mais 1.035 do que em 2023.

Bélgica, Estados Unidos e Austrália também receberam mais portugueses em 2024 do que no ano anterior, enquanto os outros 15 países identificados no relatório registaram diminuições das entradas destes cidadãos.

Os portugueses continuam a representar a maior comunidade estrangeira no Luxemburgo, com 13,5% das entradas de estrangeiros.

Em 2024 emigraram para esse país 3.469 portugueses, ainda assim menos 169 do que no ano anterior.

Segundo o nível de escolaridade, a Suíça e a França são os principais destinos dos portugueses com o ensino básico. Com o ensino secundário emigram mais para o Reino Unido, enquanto os licenciados escolhem sobretudo a Suécia e o Reino Unido.

Segundo Inês Vidigal, os números da emigração portuguesa continuam a ser valores elevados, enquanto os números da imigração não são muito elevados.

“O balanço entre imigração e emigração acaba por não ser assim tão elevado, como os que chamamos de países tão desenvolvidos da Europa”, disse.

E acrescentou: “Neste momento o saldo migratório é positivo, mas para o que parecem ser as necessidades do país, este nível de emigração não é o ideal”.

O Observatório da Emigração é uma estrutura técnica e de investigação independente integrada no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES) do Iscte, Instituto Universitário de Lisboa.