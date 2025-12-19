Novos marcos históricos para a Rádio Observador: a audiência acumulada de véspera passou de 2,3 para 2,5 nos últimos quatro meses, segundo o bareme da Marktest, divulgado esta sexta-feira. Corresponde a cerca de 211 mil ouvintes diários. É novo recorde de audiências da Rádio Observador, desde que o projeto foi lançado em junho de 2019.

Mas há mais: pela primeira vez a Rádio Observador ultrapassa a TSF (rádio de informação com mais de 36 anos) a nível nacional em share, definido pelo tempo de escuta: subimos de 2,4% para 2,9%, enquanto a TSF se fica pelos 2,7%.

Por regiões, atingimos novos máximos na Grande Lisboa, com 4,7 de audiência acumulada de véspera, e somos a quinta rádio mais ouvida, a seguir às de entretenimento (Comercial, RFM, M80) e Renascença. Também no Interior norte, que abrange os distritos de Viseu, Guarda, Bragança e Vila Real, atingimos novo recorde, com 2,2. No Grande Porto subimos de 2,2 para 3,2. A seguir, as regiões em que somos ouvidos são, por esta ordem, litoral centro, litoral norte e sul.

Na escuta pela Internet a 30 dias também subimos, de 2,6 para 2,7. Em linha aliás com o ranking podscope, que mede a escuta de podcasts, e onde o Observador tem disputado mensalmente a liderança do mercado nacional: em novembro tivemos 2,6 milhões de downloads, 282 mil ouvintes semanais e sete podcasts no top dos 20 mais ouvidos.

Nada disto seria possível sem os ouvintes mais curiosos, atentos e especiais do mundo. Se está a ler isto e nos ouve regularmente, seja em fm, no site ou em podcast, também está de parabéns.